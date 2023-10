Begraafplaatsen in Dadizele en Moorslede officieel ingehuldigd

Het gemeentebestuur investeerde in de begraafplaatsen in zowel Dadizele als Moorslede. “Beide begraafplaatsen waren geen warme plek om afscheid van een dierbare te nemen. We hebben dan ook volop de kaart van de ontharding en vergroening getrokken.” De vernieuwde begraafplaatsen werden officieel ingehuldigd.

Het gemeentebestuur besliste in 2019 om te investeren in de herinrichting van de begraafplaatsen in zowel Moorslede als Dadizele. “Beide begraafplaatsen waren kil en grijs. We stelden een masterplan op waarbij we op zoek gingen naar hoe we op beide begraafplaatsen voor meer warmte konden zorgen”, aldus schepen van Begraafplaatsen Sherley Beernaert (STERK). Zowel in Dadizele als in Moorslede werd er een inkompoort gebouwd die de begraafplaats een intiemer karakter moet geven. “De voorbije jaren merkten we ook een evolutie bij het begraven. Almaar meer nabestaanden kiezen voor een urne of het uitstrooien van de as. Daar hebben we op geanticipeerd met de aanleg van nieuwe strooiweides.”

Een zitcirkel

In Moorslede is er op de nieuwe begraafplaats nu ook plaats voorzien voor een kinderbegraafplaats. “Al hopen we natuurlijk dat er daar zo lang mogelijk niets moet gebeuren.” In Dadizele is er rekening gehouden met de toekomst. “Doordat de ruimte er beperkt is, zullen we op een bepaald ogenblik moeten ontgraven. Daarom hebben we een plaats voor een knekelput voorzien.” In samenspraak met landschapsarchitect Andy Malengier, gespecialiseerd in begraafplaatsen, werd er ook op beide begraafplaatsen een zitcirkel voorzien. Daar kunnen de nabestaanden na de begrafenis nog even bij elkaar terecht. In Moorslede bevindt de zitcirkel zich helemaal achteraan de begraafplaats, met zicht op het open landschap.”

“In Dadizele is er een meer intiemere ruimte gecreëerd rond de afscheidscirkel. De gemeente investeerde 492.000 euro in de begraafplaats in Moorslede, 393.000 euro in de begraafplaats in Dadizele, telkens inclusief btw. “De eerste fase van het masterplan is nu afgewerkt. In een tweede fase, die wellicht tijdens de volgende legislatuur uitgevoerd zal worden, wordt er ingezet op vergroening op de oude begraafplaatsen.”

Binnenkort, op Allerheiligen en Allerzielen, herdenkt men de gestorvenen.

“In aanloop naar 1 november worden de begraafplaatsen gedigitaliseerd zodat men vooraf zal kunnen opzoeken waar iemand begraven ligt”, aldus de schepen voor Begraafplaatsen.