Begraafplaats van een naaste vinden voortaan makkelijk: digitaal Geoloket wijst de weg in Gistel

Wie op zoek is naar de exacte begraafplaats van een kennis of familielid, kan voortaan het digitale Geoloket raadplegen. Dat kan thuis, maar ook door een QR-code te scannen aan de poorten van de begraafplaats.

Het Geoloket is een handige digitale toepassing waarmee je tal van interessante en nuttige adresjes op een interactieve kaart kan opzoeken. Denk aan glasbollen, AED-toestellen, speelpleinen of fietsoplaadpunten. Nu kan je via datzelfde Geoloket opzoeken wie waar begraven ligt op een van de vier begraafplaatsen in Gistel, Snaaskerke, Moere en Zevekote.

Rij en grafnummer

“Je kan zoeken op voor- en familienaam, geboorte- en overlijdensdatum. Als resultaat krijg je de gegevens van de overledenen en de exacte plaats van het graf, zoals de rij en het grafnummer. De toepassing is een koppeling van de plattegrond van de begraafplaatsen en de gedigitaliseerde gegevens van de dienst burgerzaken. Alle data werden manueel ingetikt”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD), bevoegd voor digitalisering.

“Je kan de info thuis aan de computer opzoeken, maar evengoed de QR-code scannen aan de ingang van de begraafplaatsen.”

Registerboek

Het digitale systeem komt naast het ouderwetse systeem van een registerboek dat op de begraafplaats ligt. “Met dat boek kunnen mensen handmatig een bepaald graf opzoeken. Dat boek blijft ook ter beschikking en kan nog altijd nuttig zijn voor wie digitaal minder handig is.”

Snel antwoord

Rest de vraag: waarom is deze vernuftige technologische databank nodig? “Wel, regelmatig krijg onze dienst burgerzaken de vraag van pakweg een kleinkind, verre familie of iemand die al even niet meer op de begraafplaats is geweest waar een bepaalde overledene nu precies ligt. Dit Geoloket biedt daar nu een snel antwoord op”, besluit Defreyne.