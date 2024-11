Begraafplaats Rollegem herdenkt overleden oud-strijders WO I en WO II met Memorial

Zondag 3 november zijn twee nieuwe oorlogsmonumenten ingehuldigd op de gemeentelijke begraafplaats aan de Tombroekstraat in Rollegem. Het gaat om twee Memorials, één voor de overleden oud-strijders van WO I en één voor die van WO II.

Het is een initiatief van Stad Kortrijk en de War Association to Remember Belgium. Onlangs werd een zo volledig mogelijke database opgesteld van de Rollegemse oud-strijders. De nieuwe gedenkplaat wordt getooid met hun namen. Het ceremonieel omvatte eerst een bloemen- en muzikale hulde aan de twee oude monumenten aan de gevel van de Sint-Antonius Abtkerk. Daarna volgde de inhuldiging van de twee nieuwe Memorials WO I en WO II op de nieuwe begraafplaats met onder meer een rondgang met kaarsjes door de Rollegemse jeugd, een lichtjesceremonie op de graven van de oorlogsslachtoffers, lofredes, een bloemen- en lichthuldiging, de gebruikelijke hymnes en eresaluutschoten. Op de monumenten staan meer dan 210 namen. In het OC van Rollegem is er een tijdelijke tentoonstelling te zien rond de twee wereldoorlogen.

Herdenking

De War Association to Remember, afgekort W.A.R., is een vereniging ter herdenking van alle oorlogsslachtoffers van alle oorlogen. De vereniging werd in 2001 opgericht naar een idee van Lucien en Tom Levecque nadat de N.S.B. Marke ermee stopte omdat er te weinig actieve leden overbleven. Jaarlijks is de zondag voor 11 november een bijzondere dag voor de W.A.R. Immers die dag herdenken zij de oorlogsslachtoffers in hun thuisbasis Marke. Marke is dan ook de eerste deelgemeente van Kortrijk waar de stad Kortrijk in samenwerking met de W.A.R. in 2023 een herdenkingsmonument oprichtte. Op de begraafplaats Marke staan nu vier grote arduinen panelen waarop 470 namen van oorlogsslachtoffers prijken. De W.A.R. streeft ernaar om samen met de stad Kortrijk dergelijke herdenkingsmonumenten op te richten op alle begraafplaatsen van de stad. Tenslotte stond de W.A.R. in voor het R.A.F.-monument, dat in Bissegem langs de Leie geplaatst werd. Het monument herdenkt de bemanning van de Lancaster die op 21 juli 1944 in die omgeving crashte. Ieder jaar herdenkt de W.A.R. zowel de vliegeniers als de burgerslachtoffers die door ‘friendly fire’ getroffen werden.