Beestjes vinden baasje… dankzij KW-lezers: warm nest voor 48 dieren

West-Vlaanderen heeft een warm hart, ook voor dieren. In het afgelopen jaar hielp De Krant van West-Vlaanderen liefst 48 dieren aan een warm nest via de rubriek ‘Beestje zoekt baasje’. Van honden en katten tot cavia’s, muizen, kippen en een hangbuikvarken. “De artikels in de krant helpen daar zonder twijfel bij”, vertelt Veerle Debaillie, verantwoordelijke van Dierenasiel De Leiestreek, een van de grootste asielen in onze regio.

“Sommige dieren geraken hier vrij vlot weg. Kleine hondjes, schattige kittens en aaibare puppy’s bijvoorbeeld. Maar voor andere dieren is dat veel moeilijker. Denk aan een kat met angst voor mensen, een hond die moeilijk alleen kan zijn of oudere dieren. Zij blijven hier soms maanden en in uitzonderlijke gevallen, jaren zitten.”

“Ook over grotere honden van bepaalde rassen bijvoorbeeld, bestaan veel vooroordelen. Het zijn net die dieren die we met Beestje zoekt Baasje in de kijker kunnen plaatsen. Zeker voor moeilijk plaatsbare katten bracht een stukje in de krant al een paar keer redding”, bevestigt Gaëlle Pannecoucke. “Hetzelfde geldt trouwens voor dieren die eigenlijk niet helemaal thuishoren in een honden- en kattenasiel. Chinchilla’s en cavia’s bijvoorbeeld. Mensen weten vaak niet dat wij die ook opvangen. Door hen even in de spotlight te plaatsen, vinden ook zij een warme thuis!”

Gino het varken: “Verzot op sandwiches”

Gino heeft het naar zijn zin in Wakken. © gf

Beste voorbeeld daarvan is Gino het hangbuikvarken. Afgelopen zomer zwierf hij rond in het Schoondalbos bij Sint-Eloois-Vijve. Na heel wat moeite wisten vrijwilligers het dier te vangen en werd het ondergebracht bij Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Alleen voelde hij zich daar allesbehalve thuis in een hondenren. Gelukkig vond Gino een warm nest bij Stephanie De Dobbelaere (42) uit Sint-Baafs-Vijve.

“Op 3 januari open ik samen met mijn collega An Vercamer kinderdagverblijf Het Kinderklokje in Wakken. Omdat daar een grote tuin is, wilden we er wat boerderijdieren houden”, legt ze uit. “Toen ik het verhaal van Gino las, heb ik niet lang getwijfeld. Op weg naar huis deed hij wel zijn gevoeg in de auto, waardoor ik een week lang de ramen heb moeten openlaten. (lacht) Maar dat is hem ondertussen vergeven. Hij schiet supergoed op met mijn kinderen en komt zelfs kwispelend aangerend als we langskomen. We gaan dan ook geregeld speciaal voor hem naar de bakker om sandwiches, daar is hij verzot op. Slapen doet hij samen met de geitjes en vanaf volgende week kan hij volop geknuffeld en geaaid worden door de kindjes. Het is echt een geweldig dier!”

Zaxis de hond: “Mijn beschermengel”

© AN

Voor Zaxis (7), een bordeauxdog met een handleiding, hadden vrijwilligers van Poezewoef in Poperinge aanvankelijk weinig hoop. Zaxis was erg onzeker en wie niet luisterde als hij waarschuwend gromde, kon een hap verwachten. Toch had het dier een speciaal plekje in het hart van de medewerkers veroverd. Want wie na veel geduld zijn vertrouwen kon winnen, werd zijn beste vriend.

De vreugde was dan ook groot toen Thomas Leman (28) uit Ingelmunster een klik bleek te hebben met Zaxis. “Toen ik hem afgelopen zomer mee naar huis bracht, voelde hij zich direct thuis”, klinkt het. “Vroeger had ik al eens een bordeauxdog. Het zijn geweldige honden. Het stond dus vast dat ik opnieuw voor dat ras zou kiezen.”

Zaxis vond al snel zijn plekje bij Thomas. “Dat is in de zetel. (lacht) Als ik ga werken, heeft hij het rijk voor zich alleen. Dan kan hij binnen en buiten. En na het werk gaan we graag samen wandelen. Hij durft inderdaad al eens chagrijnig zijn, maar zolang je hem met rust laat als hij eet, valt dat allemaal wel mee”, glimlacht Thomas. “En als hij buiten iets hoort, dan gaat hij erachteraan. Geen discussie. Ik word dus ook nog eens heel goed beschermd.”

Diva de hond: “Ze is enorm opengebloeid”

Diva (zie foto bovenaan dit artikel, red.) werd door haar vorige baasje niet goed verzorgd, daarom nam de dienst dierenwelzijn haar in beslag. Toen ze aankwam in het asiel vreesden medewerkers dat ze heel moeilijk te plaatsen zou zijn. Diva kan immers heel slecht alleen blijven. Gelukkig stootte Eddy Andries (58) uit De Haan op haar foto. Het was liefde op het eerste gezicht.

“Diva is bij ons sinds september en in die tijd is ze enorm opengebloeid”, vertelt Eddy. “In het begin was vooral wandelen een hele opgave. Alles moest ontdekt worden en voorbij een voetbalveld of school wandelen, was echt een probleem.”

Eddy was zelf een hele tijd hondeninstructeur, hij wist dus goed wat te doen. “Ondertussen gaan we elke dag vier uur wandelen en loopt Diva zelfs los op het strand. Ze kan pootje geven, zitten, liggen, omrollen en apporteren. We verwennen haar graag met kippenharten of lever”, vertelt hij trots. “Alleen zijn kan ze inderdaad niet goed, maar dat is niet erg want ze mag overal mee naartoe. Ze is een geweldige hond. Alleen als het stil wordt in huis, moet je je zorgen maken. Zo beet ze al twee grote gaten in ons beddengoed. Gelukkig aan de kant van mijn vrouw.” (lacht)

Bonifaas, Servaas en Pancraas de muizen: “Heel lieve en intelligente diertjes”

© AN

Zelfs voor de medewerkers van Dierenasiel De Leiestreek, die toch wel wat gewend zijn, bleken muizen een verrassing. Het waren enkele agenten die de knaagdieren binnen brachten. Ze hadden ze in beslag genomen bij Bpost nadat een sorteermedewerker de schrik van zijn leven opdeed toen de dieren opeens uit een pakket tevoorschijn kwamen. Een thuis vinden waar ze niet als slangenvoer zouden eindigen, bleek een hele opdracht.

Tot dierenliefhebster Lieve Vandenbroecke (63) uit Kortrijk langskwam en haar hart verloor aan de diertjes. “Het zijn mijn eerste huismuizen”, vertelt ze. “Als ik kleine, hulpeloze diertjes zie, dan raakt mij dat. De meeste mensen zien een muis en denken meteen hoe ze die kunnen vergiftigen. Maar het zijn hele lieve en intelligente diertjes die geen vlieg kwaad doen.”

Lieve doopte de drie broertjes Bonifaas, Servaas en Pancraas naar de ijsheiligen. “Een vriend van mij bouwde een speciale kooi van bijna anderhalve meter lang waarin ze naar hartenlust kunnen crossen, spelen en zich verstoppen. Het zijn kieskeurige eters. Ze zijn vooral verzot op granola, speculaasjes van Lotus en nieuwjaarswafels van Jules Destroper”, besluit Lieve met een glimlach.