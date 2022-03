Beernemstraat afgesloten voor alle verkeer vanaf donderdag 3 maart

Vanaf donderdag 3 maart zal de Beernemstraat in Wingene afgesloten worden en dit uit veiligheidsoverweging voor werken aan de rijweg ter hoogte van de parking aan de Alk. De werken duren tot vrijdag 11 maart.

Ter hoogte van de ontwikkeling van het nieuw appartementencomplex op de site van het voormalige woonzorgcentrum Sint-Anna worden er in de Beernemstraat, in opdracht van een private ontwikkelaar, nutsleidingen vernieuwd. Over de volledige lengte van de projectzone verdwijnt een nieuwe gasleiding en waterleiding in de ondergrond. Ook de telecombedrijven zorgen voor een versterking van hun net.

De werken starten op donderdag 3 maart en lopen tot vrijdag 11 maart. Er wordt gewerkt op het voetpad en een gedeelte van de rijweg. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren wordt de rijweg ter hoogte van de parking van recreatiebad de Alk volledig onderbroken.

Enige hinder

Er zal hinder zijn voor de weggebruikers. Fietsers en voetgangers kunnen de Beernemstraat betreden en dit in beide richtingen. De bus richting Tielt met vertrek in Doomkerke om 7.16 uur stopt tijdens de werken niet aan haltes Kaplote, Anker en Dorp. De vervanghalte is Wissel. Ook de lijn 28 Tielt – Oedelem en dit ’s morgens en ’s avonds zal de Wissel gebruiken als halte. De Beernemstraat blijft plaatselijk toegankelijk voor het lokaal verkeer. Alle huizen en handelszaken blijven bereikbaar. Er is wel een volledige onderbreking ter hoogte van de parking van de Alk. Lokaal verkeer volgt de omleiding via de Oude Bruggestraat en de Heilig Sacramentstraat.