Beeldbank Souvenhiers viert 10 jaar en 10.000 knipsels

Dit jaar viert Beeldbank Souvenhiers, een initiatief van Spaenhiers vzw, haar tienjarig bestaan. Op donderdag 21 november om 10 uur werd het 10.000ste krantenknipsel in de databank geplaatst.

Wat begon als een samenwerking met de gemeente onder de naam ‘Koekelare Verbeeldt’, groeide uit tot een unieke databank die 10.000 krantenknipsels, meer dan 2.000 foto’s en affiches herbergt. Bernard Lootens, secretaris van Spaenhiers vzw, vertelt over het belang van deze collectie en de weg die de organisatie aflegde. “Kranten zijn de spiegel van het dagelijkse leven rond de kerktoren. Ze documenteren politieke, sociale en economische gebeurtenissen, maar ook persoonlijke mijlpalen in het leven van een gemeenschap. Van het verenigingsleven, de school en het gezin, vreugde en verdriet, leven en dood: alles wordt weerspiegeld in onze collectie.”

Spaenhiers

De roots van Souvenhiers gaan terug tot 2010, toen Spaenhiers in samenwerking met de gemeente startte met ‘Koekelare Verbeeldt’, als onderdeel van het regionale project ‘Westhoek Verbeeldt’. Vier jaar later koos Spaenhiers voor een eigen beeldbank, om onafhankelijk en doelgerichter te kunnen werken. De collectie, die dankzij schenkingen en samenwerking met de bibliotheek werd uitgebreid, omvat nu ook uniek materiaal zoals het parochieblad ‘Kooklare Noene’.

De kracht van de beeldbank zit in de gebruiksvriendelijkheid. “Met onze zoekfunctie vinden bezoekers snel wat ze nodig hebben. Voor recente berichtgeving verwijst hij naar andere databanken zoals bibliotheek.be, maar voor alles tussen 1950 en 2000 is www.souvenhiers.be dé plek. Het belang van de vele vrijwilligers die meewerken aan dit project mag hierbij niet onderschat worden.”

Het 10.000ste artikel markeert een bijzonder moment. “We kozen voor een terugblik van burgemeester Lansens op zijn eerste legislatuur in 2000.”

Met gedigitaliseerde archieven en de inzet van vrijwilligers blijft Souvenhiers groeien. “Ons doel is het erfgoed van Koekelare te bewaren en door te geven aan toekomstige generaties.” (SVE)