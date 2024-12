Bebloemingsactie in Zwevegem opnieuw groot succes met 511 deelnemers: “Zes kersverse laureaten”

Vrijdagavond werden voor de 60ste keer de laureaten van de bebloemingsactie gehuldigd in Zwevegem. Deze keer zagen we meer nieuwe mensen op het podium. Het reglement werd aangepast zodat laureaten slechts een keer in drie jaar op het podium kunnen staan. Dat is motiverend voor nieuwe deelnemers.

Volgens Anny Haerinck, voorzitter van de adviesraad Groen en Bebloeming, was de jurering geen makkelijk klus. “Het is vooreerst een hele opdracht om alle 511 deelnemers te bezoeken. Onze deelnemers wonen verspreid over onze prachtige, maar uitgestrekte gemeente. De vakjury bestond uit twee zeer bekwame mensen van de provinciale tuinbouwschool van Kortrijk. De keuring vond plaats van donderdag 1 tot zondag 4 augustus. Het waren droge, warme dagen zonder extreem hoge temperaturen.”

Dat het nat geweest was de eerste maanden van het jaar, was volgens het juryrapport goed merkbaar. “Daar waar anders de gazons al helemaal bruin kleuren, was er nu nog steeds groei te merken. Ook andere planten en bomen konden meer dan andere zomers genieten van een regelmatige regenbui. Niettemin heeft de jury daar tijdens de keuring weinig van gemerkt. De meeste tuinen werden al jaren geleden aangelegd. Veel recente vernieuwingen hebben ze niet opgemerkt. Vaak zijn bloembakken de enige variant in een tuin. De impact van het natte weer leek dus eerder beperkt.”

Vernieuwing

De jury hoorde tijdens hun rondgang heel wat reacties op het nieuwe reglement waardoor een laureaat slechts een keer per drie jaar op het podium geroepen kan worden. “Sommigen reageerden heel positief, voor anderen leek het een brug te ver. De jury was ook op zoek naar vernieuwingen, en dat is niet altijd eenvoudig. Iedereen kent wel die tuinen die er altijd uitspringen. Massaal veel bloemen, in elk hoekje een plantje … en door de expertise van de eigenaars is alles in blakende conditie. Boerderijen zijn een categorie apart. Er zitten echte pareltjes bij de hoeves. Soms het erf, soms de gevel, of het kapelletje. Het was dus niet makkelijk voor de jury om andere laureaten aan te duiden”, aldus Anny Haerinck.

Gevelbebloeming

Door de aanpassing van het wedstrijdreglement, zijn er dit jaar zes nieuwe laureaten gekozen. Opvallend is dat ze allemaal in de categorie Gevelbebloeming zitten. Het zijn Regine Van Cauwenberghe (Otegemstraat), Paul Vandeputte (Maria Bernardastraat), Lieven Vanhessche (Vredelaan), Albert Beunens (Eikenborg), Ivan Clarysse (Gauwelstraat), Joseph Castelein-Derycke (Kaveiestraat) en Georgette Cottenier (De Vlaminck).

Groen en wegen

Er werden ook twee ere-laureaten gehuldigd: Cécile Verbeke, uit de Acacialaan. Zij is de weduwe van ondervoorzitter Roger Moreel die een piekfijne tuin had waar hij zich jarenlang, tot op gezegende leeftijd, bleef voor inzetten. De tweede is Judith Declercq uit de Otegemstraat. Zij nam al elke keer deel aan de bebloemingsactie.

Anny bedankte ook de medewerkers van de dienst Groen en Wegen van de gemeente voor de gemeentelijke bebloeming waar de hele bevolking kan van meegenieten.

Ontharden

Burgemeester Doutreluingne riep op om verder te ontharden. “Ontharding en waterdoorlatendheid vallen niet meer weg te denken uit de aanleg van het openbaar domein. Zo kregen recent de Duitslandlaan, maar ook het kruispunt Frankrijklaan met de Engelandlaan, een nieuw inrichting met meer ruimte voor groen en vooral voor water. Als het hemelwater overal in straten en wijken kan infiltreren in plaats van via de riolering en beken weg te spoelen, wordt het beter verdeeld. Daarom zijn al deze kleine beetjes zo belangrijk in het groter verhaal.”

De burgemeester vroeg ook meer aandacht om bij de plantenkeuze nog meer klimaatvriendelijke planten en producten te gebruiken.