Beau uit Wielsbeke in finale Miss Belgium

Voor Beau Byttebier (21) uit de Waterstraat kwam vorige week een grote droom uit. Na een jaar hard werk stoot ze door naar de finale van Miss Belgium. “Bij de laatste dertig zitten is mooi, maar ik ga voor het kroontje”, geeft ze aan.

Vorig jaar schreef een vriendin Beau in voor Miss West-Vlaanderen. Vanuit die verkiezing stootte ze door naar de selecties voor Miss Belgium. Uiteindelijk kreeg ze vorige week het verlossende nieuws. De organisatie van Miss Belgium liet het Beau en de andere finalistes weten met een pakketje.

“Ik werd gefilmd terwijl ik het pakketje openmaakte. Ik kon mijn ogen niet geloven. Er was heel veel concurrentie. Daardoor had ik niet verwacht in de finale te staan”, vertelt ze. Een jury, het comité van Miss Belgium en de stemmen van het publiek stuwden haar naar de finale. “Ik kan moeilijk inschatten waarom het comité en de jury mij naar de finale brachten. Ik ben altijd mezelf gebleven, misschien is het dat. Daarnaast ben ik erg gegroeid als model”, verklaart ze.

“Uiteraard moet ik iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Ook op sociaal vlak heb ik stappen gezet, want ik heb eigenlijk niet zoveel zelfvertrouwen.”

Kroontje bemachtigen

Vandaag begint Beau aan de voorbereidingen van de grote finale. Die vindt plaats op zaterdag 26 maart. In februari staat een werkvakantie naar Egypte op de planning. Daar zullen de kandidates logeren in het luxueuze vijfsterrenhotel Baron Palace Resort in Sahl Hasheesh, het Knokke van Egypte.

“Met de andere 29 kandidates ga ik daar verschillende opdrachten doen, waaronder ook beautyshots, presentatiefilmpjes en een fotoshoot. Daar wordt ook Miss Talent verkozen”, vertelt ze. Beau gaat een hele drukke periode tegemoet die uitmondt in de finale.

“Op die dag zal het moeten gebeuren. Wat we precies zullen moeten doen, weten we nog niet. Ondertussen blijf ik me inzetten voor het goede doel van Miss Belgium: Pelicano Stichting. Die organisatie bestrijdt kinderarmoede in ons land.”

“We zijn gestart met 2.000 meisjes. Nu schieten er nog 30 over en daar ben ik bij. Nu ik in de finale zit, moet ik alles op alles zetten om het kroontje te bemachtigen”, besluit ze.

