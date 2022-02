B&B Loverlij fleurt op als guesthouse

Het valentijnsweekend betekende voor Sylvie Brusselle (26) de eerste grote test van Guesthouse B&B De Loverlij. De jongedame uit Varsenare treedt in de voetsporen van Lies Vandenberghe en wil het domein nieuw leven inblazen.

Vorig jaar verkocht Lies Vandenberghe haar idyllisch domein Loverlij om op maar liefst 74-jarige leeftijd het 14de eeuwse koetshuis van het Flaminckapark aan te schaffen. Ook dit historische pand zal ze naar haar hand zetten. Lies Vandenberghe bouwde jaren terug een herenhoeve langs de Oude Gistelsteenweg in Snellegem om tot een idyllische plaats. Domein Loverlij is een stijlvol gerenoveerde pleisterplek met gastenkamers. Maar het pronkstuk was toch wel de rozentuin, die tot enkele jaren terug in de rozenmaand juni te bezichtigen was voor het publiek.

“De droomtuin van Loverlij is twee hectare groot en is onderverdeeld in veertig tuinkamers. Deze tuinkamers zijn gevuld met rozen in combinatie met een zeer rijk assortiment vaste planten. Er zijn meer dan duizend soorten rozen”n zegt Lies. “We hebben met veel liefde deze tuinen aangelegd en langzamerhand is het aantal tuinkamers gegroeid tot veertig. Elk jaar keek ik uit naar de Open Tuindagen, ruim 1.000 mensen bezochten die weekends het domein. Maar uiteraard vergt de tuin heel veel onderhoud. Ik ben reeds jaren verliefd op het oude koetshuis in het Flaminckapark. Toen deze te koop stond, heb ik geen moment getwijfeld om het aan te kopen. De Loverlij werd verkocht aan een jong koppel. Deze willen vooral inzetten op het professioneel verhuren van de gastenkamers.”

De 26-jarige Sylvie Brusselle uit Varsenare had meteen haar hart verpand aan het domein. “Ik ben opgegroeid in Varsenare, liep school aan De Wassenaard en was hoofdleidster bij VKSJ Varsenare. Daarna studeerde ik handelswetenschappen en een master fiscaliteit”, zegt Sylvie. “Ruim drie jaar in het bedrijfsleven leerde me dat ik toch liever andere uitdagingen had. De toeristische sector heeft mij steeds aangetrokken en daarom ben ik gestart met de opleiding hotelmanagement in Syntra. Samen met mijn vader hebben we een kleine, familiale residentiële camping overgenomen, maar waren vooral op zoek naar een hotel. Uiteindelijk werd het dus dit domein. Ik kende het eigenlijk niet, maar ik was direct onder de indruk. Zo romantisch! Het lijkt wel alsof je hier teruggeworpen bent in de tijd. Mijn vriend Olivier en ik hebben hier dan eens overnacht om van de sfeer te proeven, deze test bleek heel geslaagd. De beslissing was dan ook vlug gevallen.”

Gastenkamers

“Zelf sta ik nu in voor de gastenkamers, mijn papa Michel zal het tuinonderhoud doen. Dat wordt misschien voorlopig de grootste aanpassing. De immense rozentuin was wat verwilderd en we hebben de tuinkamers nabij de straatzijde verwijderd. Daar komt er een uitgebreid gazon, waar straks misschien wel één of meerdere paarden gaan lopen. Ook de mooie schuur willen we meer gebruiken. Ik denk aan workshops of aan vergaderruimte. Maar het idee is vooral om het een jaartje uit te baten en dan bij te sturen.” (Patrick Anthone)