Basketbalclub trekt met Halloweentocht opnieuw naar Desselgem

Op maandag 31 oktober vindt de gesmaakte Halloweentocht van Basket Desselgem opnieuw plaats. Na enkele edities in Beveren-Leie keert het wandelevenement terug naar de thuisgemeente.

Sinds 2016 organiseert Basketbalclub Desselgem, vaak in samenwerking met de bedrijvengroep Lybover, ieder jaar een populaire Halloweentocht. Ooit begonnen met 600 deelnemers overschrijden ze nu elk jaar makkelijk de kaap van 1.000. “Ook dit jaar gaan we daar weer voor”, vertelt bestuurslid Frederick Dewaele. “Met de voorverkoop aan onze leden zijn nu al 400 kaarten de deur uit. De rest wordt momenteel verkocht.”

Het concept van de Halloweentocht blijft hetzelfde: een fijne wandeltocht van zo’n 4,5 à 5 kilometer langs onverlichte wegen, met onderweg heel wat griezelige animatie. Voor het eerst in enkele jaren keert de organisatie terug naar Desselgem. “Zo opvallend is dat eigenlijk niet. We staan erop om elk jaar afwisseling te bieden, zodat de deelnemers op voorhand het parcours niet kennen. Nu kiezen we dus opnieuw voor een route in Desselgem, met twee stops en tien acts”, legt Frederick uit.

Voor de animatie werkt de Desselgemse basket samen met de Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen, het meisjeskoor VOX en mini-beleefboerderij De Stege. “Zij krijgen van ons een bepaald budget om een act uit te werken waarbij ze onze wandelaars doen schrikken”, zegt Frederick, die samen met een zevenkoppige werkgroep elk jaar de tocht in elkaar steekt. Ook de speelpleinwerking van Zulte komt meehelpen, de Desselgemse chiro moet eenmalig verstek geven.

Begin- en eindpunt van de wandeling is een loods van de betoncentrale Vanden Buverie in de Spildoornstraat. De tocht start om 18 uur met een kindvriendelijke versie, tussen 18.30 en 20 uur vindt de iets griezeligere versie van de Halloweentocht plaats. Tickets zijn nog beschikbaar via de website van de basketbalclub. Iedereen ouder dan 12 jaar betaalt 8 euro, tussen 6 en 12 jaar is dat 5 euro. Wie jonger is, betaalt 2 euro voor de deelname. (PNW)