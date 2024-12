Basketbalclub Avanti Brugge Dames haalt 1255 op voor De Warmste Week en houdt klein baskettornooi op ‘t Zand

Basketbalclub Avanti Brugge Dames haalden 1255 euro op voor De Warmste Week via het opzetten van 3-tegen-3-toernooitjes. Het bedrag werd vrijdagmorgen afgegeven op ‘t Zand in Brugge, dsat eventjes omgetoverd werd in een basketveld.

Emily en Axelle, twee leden van Basketclub Avanti Brugge Dames, mochten, geruggensteund door een trouwe supportersploeg, vrijdagochtend voor de VRT micro’s hun actie komen toelichten. “Op een half veld hebben we op 1 december in onze zaal in De Varens op Sint-Andries acht minuten durende wedstrijden van drie tegen drie op touw gezet.”

Spaarpot

“Je moest niet kunnen basketten op deel te nemen. Vele ouders van spelers hebben op het veld gestaan. Wie niet wou sporten, kon zijn solidariteit betuigen door pasta te eten of wat geld in onze spaarpot te steken.”

“Ook wij merken dat de basketbalsport voor dames dank zij de Belgian Cats en hun sterspeler Emma Meesseman in de lift is, dat zien we aan de inschrijven, ons ledenaantal groeit”, aldus Emily en Axelle, die het plaatje ‘We all of us together’ uit High School Musical aanvroegen.

Ondertussen toverden de leden van Basketclub Avanti Brugge Dames ‘t Zand op tot een basketveld. Iedereen mocht naar hartenlust proberen te korven….