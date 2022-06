Basisschool ‘t Vlot in Lichtervelde zwaait Juf Daisy na 40 jaar uit: “Ze mogen me altijd nog vragen voor de verhuis”

Basisschool ‘t Vlot nam woensdag op gepaste wijze afscheid van juf Daisy Vyvey. De afscheidnemende juf werd met een heuse erehaag ontvangen en in een bakfiets binnengereden op school. Daisy gaf in totaal 41 jaar les in het kleuteronderwijs.

“Eerst gaf ik acht maanden les in Vlamertinge, vervolgens enkele weken in Izegem en daarna volgden 40 jaar in Lichtervelde. Ik ben er nog begonnen onder het regime van de kloosterzusters. Dat was een leuke tijd, ook al was het misschien strenger en anders.”

Nooit getwijfeld

De keuze voor kleuteronderwijs stond meteen vast. “Ik heb nooit getwijfeld. Mijn ouders zagen me liever in het lager onderwijs lesgeven, maar ik verkoos het kleuter. Ik was ook altijd de oudste thuis en zorgde al vaak voor de kleinere zusjes. Ik verkoos ook meer dat zorgende en creatieve aspect van het kleuteronderwijs.”

Daisy Vyvey zag ook heel wat kleuters de revue passeren in die vier decennia en velen van hen herinneren zich die tijd nog. “Vorig weekend sprak een jongen die nog les van me kreeg me nog aan. Het is zeer leuk als ze je na al die jaren nog herkennen.”

Woensdag werd Daisy uitgewuifd. Na 41 jaar neemt ze afscheid van het onderwijs. “Eigenlijk heb ik zelfs langer gewerkt dan ik moest, maar het is wel genoeg geweest. Ik ben alvast heel blij dat ik het jaar nog heb uitgedaan. Het is nu ook niet dat ik weg ben. Ik zal nog veel aan de schoolpoort staan om de kleinste kleinkinderen op te halen. Ook voor de verhuis naar de nieuwe kleuterblok mogen ze me nog vragen, maar ook als begeleider voor uitstappen.”

Van feestje naar feestje

Daisy is alvast dankbaar voor de leuke tijd in de basisschool. “Ook voor een feestje stonden we altijd klaar. Soms leek het wel alsof we van feestje tot feestje leefden en ondertussen zo goed mogelijk probeerden les te geven”, lacht de kleuterjuf tot slot.