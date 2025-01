Basisschool Groenestraat schenkt 628 euro aan Kansen voor Kinderen

ONS basisschool Groenestraat – voorheen de Zilvermeeuw – zamelde in december 628 euro in voor Kansen voor Kinderen, een organisatie die opkomt tegen kansarmoede en daarbij ook financiële ondersteuning biedt. “Eenzaamheid en kansarmoede gaan helaas vaak samen.”

Met de overhandiging van de cheque houdt de school een goede traditie in ere: al sinds 2022 ondersteunt de school deze lokale organisatie. Dit jaar werd 628 euro ingezameld met de actie die de leerlingenraad op touw zette voor De Warmste Week, vlak voor de kerstvakantie. “Onze school nam op verschillende manieren deel aan De Warmste Week”, zegt zorgcoördinator Wenny Gurdebeke. “Zo brachten we met de leerlingen een bezoekje aan het woonzorgcentrum Huis aan Zee, en liep er ook een kerstkaartenactie.” In de week voor Kerstmis verkochten de leerlingen warme chocolademelk tijdens de speeltijden. “Het thema van De Warmste Week was dit keer eenzaamheid, en dat gaat helaas ook vaak samen met kansarmoede. Met onze acties wilden we Kansen voor Kinderen, een organisatie die we met de hele school een warm hart toedragen, weer wat financiële ademruimte geven”, klinkt het. Uiteindelijk werd er 628 euro ingezameld. “Daar werden zowel onze schoolkinderen als de doelgroep van Kansen voor Kinderen warm van”, besluit Wenny Gurdebeke.