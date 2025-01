Bart Vandenbussche staat stil bij tien jaar Deltagroep: “Onze jobs helpen vaak mensen uit de armoede”

De Deltagroep in Kortrijk is tien jaar na de oprichting uitgegroeid tot een van de drie grote maatwerkbedrijven in Zuid-West-Vlaanderen met een personeelsbestand dat in die tijd met meer dan 100 gestegen is tot 515 werknemers. “We helpen vaak mensen uit de armoede door hen hier aan de slag te laten gaan”, zegt directeur Bart Vandenbussche (57).

Maatwerkbedrijven hebben een aparte plaats in ons economisch bestel. Je kunt ze omschrijven als sociale ondernemingen waar mensen een job vinden voor wie het ‘reguliere’ arbeidscircuit te hoog gegrepen is. In de regio is ‘de’ WAAK met ruim 2.000 werknemers de grootste speler in de sector van de sociale economie. Daarachter volgen ‘t Veer in Menen en de Deltagroep in Kortrijk. Die laatste heeft zich de voorbije jaren naar de kopgroep geknokt, al zijn de vzw’s die ertoe behoren meestal al van in de jaren negentig actief. Naast de kringloopwinkels in Kortrijk, Menen (twee zijn er), Wevelgem, Zwevegem, Avelgem en Beveren-Leie, zijn dat Constructief en Mobiel in Kortrijk.

De man die de Deltagroep forse stappen vooruit liet zetten, is Bart Vandenbussche. De Markenaar kwam snel na zijn studies handelsingenieur in het wereldje van de sociale economie terecht. Eerst werd hij directeur van de groep kringloopwinkels die nu sedert tien jaar onderdeel zijn van de Deltagroep, waar hij dus ook de lijnen uitzet. We spreken met hem af in de hoofdzetel, Warande 7-9 in Heule.

De Deltagroep bestaat uit drie vzw’s. De kringloopwinkels hoeven geen extra uitleg maar leg eens uit wat Constructief en Mobiel doen?

“Tot Constructief behoren onder meer ons houtatelier voor schrijnwerk en interieur en daarnaast het groenteam, dat zich focust op ecologisch groenbeheer. Mobiel houdt zich bezig met fietsenonderhoud, -herstel en -verkoop. Wel is het zo dat de grote meerderheid bij ons een job in de kringloopwinkels heeft.”

Niet iedereen kan als maatwerk werknemer aan de slag in een maatwerkbedrijf. Wie bepaalt wie er aan de slag kan?

“Dat is de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Een andere belangrijke partner in dat verband zijn de OCMW’s van de regio. Niet al onze werknemers zijn maatwerk arbeiders. Een honderdtal personeelsleden hebben een leidinggevende functie of maken deel uit van de administratie.”

Verschilt een maatwerkbedrijf als dat van jullie sterk van een klassiek bedrijf?

“Toch wel. Zo gaan we anders om met gedrag en regels. Als iemand te laat is ‘s morgens volgt er niet meteen een sanctie. We voeren eerst een gesprek, al moet op termijn ook bij ons iedereen de regels respecteren. We steken ook meer energie in begeleiding en opleidingen, zoals in onze taalcursussen Nederlands voor anderstaligen. Ons werknemersbestand is zeer divers. Er werken hier behoorlijk wat allochtonen. Ook mensen die langdurig ziek of werkloos zijn, komen vaak bij ons terecht.”

En zijn er ook gelijkenissen?

“Ik leid de Deltagroep als een privébedrijf en moet ervoor zorgen dat we het economisch goed doen. We draaien een omzet van 10 miljoen euro per jaar en blijven ook groeien. Dat is belangrijk, want we krijgen dan wel subsidies voor een gedeelte van de loonkost van de maatwerk arbeiders, al de rest betalen we zelf. En het volgende is ook nog belangrijk om mee te geven. Als onze omzet stijgt, is ons eerste doel om meer mensen aan het werk te zetten. Wie dus in de Kringloopwinkel koopt, investeert meteen ook in onze tewerkstelling.”

Nooit overwogen om als ondernemer in de privésector je kans te wagen?

“Ik heb dat in het begin van mijn carrière gedaan, maar het was mijn ding niet. Ik was kaderlid, moest in pak en das naar het werk komen en wij van het kader moesten meer klasse uitstralen dan de anderen in het bedrijf. We werden ook bevoordeeld. Dat alles strookte niet met mijn rechtvaardigheidsgevoel.”

Is er iemand die je inspireert in wat je doet?

(Denkt na) “Als jonge gast heeft Luc Versteylen me geïnspireerd. Hij is de man die de groene beweging Anders Gaan Leven in het leven heeft geroepen (waaruit later Agalev is ontstaan, inmiddels omgedoopt tot Groen, red). Zijn waarden zie ik ook weerspiegeld in ons bedrijf. Die zijn te vatten in drie kernbegrippen: soberheid, samenhorigheid en stilte. Bij het begrip soberheid komen we meteen terecht bij de basis van de kringloopeconomie waar duurzaamheid voorop staat. Bij samenhorigheid denk ik aan ons sociaal verhaal. Onze hoofddoelstelling blijft mensen te laten deelnemen aan de maatschappij door hen kansen te geven op de arbeidsmarkt. Stilte tot slot, betekent voor mij dat het belangrijk is om geregeld stil te staan bij de dingen.”