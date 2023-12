Bart Cafmeyer vertelt op ‘Kerstklanken’: “Verhaal over vrede, én oorlog”

Op dinsdag 26 december vindt om 16 uur de evocatie ‘Kerstklanken’ plaats in de Sint-Amandskerk in de Gravinnestraat. Het wordt een uniek gebeuren, ingericht door het Davidsfonds, in samenwerking met de Parochie Sint-Amand, de Gezinsbond, Die Boose, muzikanten van Kunst Veredelt, én verteller Bart Cafmeyer.

Bart Cafmeyer (67), uit de Meiklokjesstraat, heeft iets met kerstdagen en kerstsfeer. Lang geleden al maakte hij het poëzieprogramma ‘Over Kerstbeelden en Simpele Wijzen’. Hij speelde het samen met zanger-muzikant Robrecht Vanhuyse of Arnold Sercu in kerken, zolders, kelders, culturele centra en achterkamers. Waar ontstond die fascinatie voor Kerstmis?

“Ik ben nog van de generatie waarbij enkele dagen na de komst van de Sint een kerstboom in huis werd neergepoot, versierd met echte ouderwetse ballen en voorzien van witte lichtjes. Dat was een heel gedoe, want we waren met acht kinderen, en die mochten allemaal helpen. Onze tante die regelmatig bij ons inwoonde, heeft ooit met de houten latjes van sinaasappelkistjes een prachtige kerststal gemaakt, en daarin stond de hele stoet kerstbeelden. Die beeldjes waren van mijn betovergrootvader. Pure antiek is dat nu. Die stal en die beeldjes bestaan nog altijd. Ieder jaar ga ik nog eens langs bij mijn broer, om te genieten van die stal en de vele herinneringen die er rond hangen.”

Nadenken over wereld

Is dat de reden waarom hij nog altijd dit kerstverhaal wil vertellen? “Wellicht wel. De sfeer, de gezelligheid, de authenticiteit van het kerstverhaal spreekt me aan. Mensen houden nog van die ouderwetse sfeer. Als ik nu nog over kerst ga vertellen, dan voel ik dat. De kerstpiste, kerstmarkt en kerstman ten spijt. Het commerciële gedoe rond Kerstmis heeft veel verdrongen, maar gelukkig toch nog niet alles.”

“Het kerstverhaal is een heel intens verhaal, met verschillende lagen. Het gaat over vrede, maar ook over oorlog. De kindermoorden van Herodes van tweeduizend jaar geleden kun je zo vergelijken met de duizenden dode kinderen in Gaza. Het kerstverhaal doet ons nadenken over de wereld waarin we leven en welke keuzes we maken. Dat vind ik er zo fascinerend aan.”

“Ik speel dat verhaal elk jaar nog een paar keer. Als je dan weet dat verenigingen zo’n concert organiseren om met de opbrengst een goed doel te steunen, dan kan ik daarvan echt wel gelukkig worden. Je moet het zelfs zover niet zoeken. Gewoon eens samen zitten, luisteren naar het kerstverhaal, en die mooie muziek in je opnemen, dat is toch hartverwarmend.”

Ook de ongelovige

Is het dat wat de aanwezigen op tweede kerstmis in de Sint-Amandskerk mogen verwachten? “Zeker. Ik haal die oude beelden van mijn allereerste kerstprogramma weer van de zolder en stof ze af. Samen met de prachtige teksten van de Nederlandse dichter Michel van der Plas. Het zijn geen teksten waarin zekerheden doorschijnen. Nee, heel weifelend vertelt elk beeld zijn persoonlijk verhaal van wat er 2000 jaar geleden gebeurde. Zo heb je Maria, en Jozef, maar ook de herder en zelfs de kameeldrijver. De herbergier die zwaar ontgoocheld is en helemaal niet meer gelooft in vrede en in God, mag ook zijn zegje doen.”

“En dan is er nog de muziek. De verhalen van die kerstbeelden heb ik al enkele keren mogen brengen samen met gedreven muzikanten of met een koor. Ik kijk uit naar de samenwerking met het koor Die Boose uit Izegem. We hadden bij de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog ook al een prachtige samenwerking. Er zijn ook nog enkele muzikanten die ondersteunen. Koenraad Vanlanduyt speelt tussenin orgel.”

Volwassenen betalen 14 euro, -12-jarigen 5 euro. Kaarten te koop bij bestuursleden Davidsfonds en Gezinsbond, via 0472 48 39 15 of davidsfonds.ingelmunster@gmail.com. (PATRICK DEPYPERE)