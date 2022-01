Bankfiliaal Belfius verdwijnt in Ardooie

Op 7 januari sluit Belfius het kantoor in Ardooie. Daarmee zet de bank, gevestigd op het Polenplein, een punt achter een lang verhaal in Ardooie.

Belfius begon in Ardooie halverwege de vorige eeuw als BAC, de coöperatieve spaar- en leenkas verbonden aan de Gilde in de Stationsstraat. Na verloop van tijd veranderde de naam in Bacob. De bank fuseerde en werd omgedoopt tot Dexia. Er kwam een verhuizing naar het huidige pand in het appartementsblok aan het Polenplein.

Na de bankencrisis werd Dexia als Belfius heropgestart. Door de toenemende digitalisering en het uitbreiden van het thuisbankieren bouwde Belfius de openingsuren al gedeeltelijk af. Vanaf vrijdag verdwijnt Jasmijn Ceurinck samen met het kantoor en muteert ze als kantoorhouder naar de Belfius op de Markt in Torhout. Ook de automaten worden afgekoppeld. De Belfius-bankkaarten blijven wel bruikbaar in de nieuwe centrale automaat in de Beverensestraat.