‘Bankdirecteurs’ van een openbare zitbank

De gemeente heeft meer dan 20 ‘bankdirecteurs’ van een gemeentelijke openbare zitbank. “Na de succesvolle editie in 2021 konden we daarvoor nog méér lokale bewoners warm maken en promoveren”, zegt schepen van Sociale Zaken Rita Lammertyn (CD&V). Een actie in het kader van de Geestelijke Gezondheidszorg, Gezonde Gemeente Lendelede.

“Een bankdirecteur kiest zelf zijn bank in zijn buurt en draagt er zorg voor alsof de bank in eigen living zou staan”, zegt de schepen. “Hij staat garant voor een propere en opgesmukte bank waar het fijn vertoeven is voor de buurtbewoners!”

Veel interesse

Martine Heggermont uit Hoog Einde is een van de bankdirecteurs. “Vorig jaar was ik er ook al bij”, zegt ze. “Ik had bij de buren uit Hoog Einde eerst een flyer in de bus gestoken en hen een dag in oktober uitgenodigd om even samen te komen van 9.30 tot 12 uur en er een gezellig samenzijn van te maken. En die oproep viel niet in dovemansoren, want de buurtbank volstond niet om ze allemaal een plaatsje te geven en we moesten stoelen bijzetten. De gemeente zorgde wel voor het een en ander, zodat je het niet allemaal zelf moet bekostigen. En we speelden ook een spelletje kubb. Gezellig was dat.”

Zondag 23 oktober

De directeurs nodigen dit jaar opnieuw de buren uit op zondag 23 oktober voor een gezonde buurt-babbel-bank! Voor wie er nog niet bij was een ideaal moment om elkaar eens beter te leren kennen, een fijne babbel te hebben en een spelletje kubb, petanque of kletspot te spelen bij een lekkere tas koffie of soep.” De huidige bankdirecteurs zijn: Mia Vanderhaeghe, Ann Malysse, Tania Servaeze, Martine Heggermont, Ingrid Callewaert, Marie-Jeanne Hanssens, Melissa Dekyvere, Rita Lammertyn, Tine Bossier, Katrien Debal, Germaintje Dewaele, Georges Gheysens, Alexandra Museeuw, Filip Lagae, Annelies Devriendt, Rino Decock, Christine Mestdagh, Nadine Vanderheeren, Katrien Quagebeur, Mady deseyne, Mia Fournier en Nick Buyze. “En er mogen zich gerust nog nieuwe kandidaten als bankdirecteur melden”, zegt Rita Lammertyn. “Om nieuwe ontmoetingsplaatsen te creëren in Lendelede. Inschrijven doe je via het Sociaal Thuis op 051 30 31 31. (IB)