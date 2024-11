Balti Kortrijk Spurs A: “Blij met de manier waarop we spelen”

Dit weekend ontvangen de dames van Balti Kortrijk Spurs A de buren van Decospan Volley Team Menen A in Promo 3. De ploeg van coach Sarah Laridon is met vier op vijf uitstekend aan het seizoen begonnen.

Vorig weekend was Dynamivo Dadizele uit Promo 2 met 1-3 (23/25, 25/22, 15/25, 16/25) net iets te sterk voor de West-Vlaamse beker. “Voor ons is het bekerverhaal bijkomstig. We zien dit als een extra oefenwedstrijd”, vertelt Sarah Laridon, bezig aan haar tweede seizoen bij Balti Kortrijk Spurs. “In competitieverband moesten we slechts eenmaal het onderspit delven, tegen Harelbeke. Tegen Kuurne, Damesvolley Waregem, VT Gullegem en Bidavo Bissegem pakten we de volle buit met slechts één set verlies. Na een moeilijke campagne vorig seizoen waarin we degradeerden, spelen we nu met heel wat meer zelfvertrouwen. De manier waarop we spelen, daar ben ik heel blij om. We hebben echter een smalle kern, waarvan ik iemand zag uitvallen tegen Harelbeke. Ook vorig weekend was dit het geval, waardoor de teller van de ziekenboeg op drie namen staat. Zondagvoormiddag nemen we het op tegen Decospan Menen. Tijdens een oefenmatch verloren we nog tegen onze tegenstander van dienst. Maar alles moet gespeeld worden. Het geloof in eigen kunnen ontbreekt soms nog. De underdog-rol is niet altijd gemakkelijk voor deze dames. Eenmaal het zelfvertrouwen omhoog gaat, moeten we van niemand schrik hebben. We moeten verderbouwen aan onze stabiliteit.”

Koffiedik kijken

“Waar we gaan eindigen, blijft koffiedik kijken. De ambitie is om weer naar Promo 2 te stijgen, maar daarom nog niet dit seizoen. Het is een bende vriendinnen die goed aan elkaar hangt. Ook ikzelf ondervind dat coachen op seniorniveau mijn ding is. Voor mij is met plezier op het veld komen heel belangrijk. We hebben een gezonde druk waar we ver mee kunnen komen”, aldus Sarah Laridon. (ELD)

Zondag 10 november om 11 uur, Sporthal Lange Munte: Balti Kortrijk Spurs A – Decospan Volley Team Menen A.