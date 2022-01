Badges voor het goede doel opnieuw een succes

De verkoopacties van badges ten voordele van de MUG-heli die Patrick Dumortier, Niels De Ruyck en Dieter Ghekiere sinds 2015 ieder jaar opnieuw organiseren, konden reeds op heel wat financiële steun rekenen van tal van sympathisanten die de badges aankochten en zo een goed doel hielpen steunen.

Naast de geldelijke steun voor de MUG-heli wordt er ook ieder jaar een ander goed doel aan de actie gekoppeld. Zo kreeg de ALS-liga in 2018-2019 1.200 euro. Dit jaar wordt een deel van het bedrag aan ‘Belgian Blue Line’ geschonken.

Afdelingen van de hulpdiensten

De ‘vzw Belgian Blue Line’ is opgericht naar aanleiding van de verkoop van de badges ‘United We Stand’. “Dit jaar staan op de kwalitatieve badges bijna alle hulpdiensten”, zegt Patrick Dumortier, “maar helaas was het niet mogelijk om alle afdelingen van de hulpdiensten te verenigen op één foto.”

Het concept ‘United We Stand’ bestaat ondertussen al enkele jaren door verschillende gebeurtenissen zoals de aanslagen in Zaventem en Brussel, watersnood in de regio Luik, enzoverder.

Zoals de afgelopen jaren was de actie ook dit jaar weer een succes, laat Patrick Dumortier weten. “We hebben dit jaar de badge ontworpen ten voordele van de MUG-Helikopter & Belgian Blue Line. We hebben in totaal 2.000 euro opgehaald waarvan de helft naar de MUG-heli gaat en de andere helft naar Belgian Blue Line.”

Nog badges beschikbaar

Patrick wil iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen en zeker ook iBadge voor de goede service en het ondersteunen van de actie.

Mensen die nog een badge willen, kunnen terecht op de website www.patchcollection.be. Ook de andere badges zijn nog beschikbaar. Ook heeft Patrick op de site een link gezet naar andere acties zoals die van Thibo Saelens, die balpennen verkoopt voor kom op tegen kanker.

(JT)