Babyboom in Hoeke, de kleinste deelgemeente van Damme: drie koppels zijn tegelijk zwanger

In Hoeke, de kleinste Damse deelgemeente, zijn drie koppels tegelijk in blijde verwachting. De drie kindjes erbij betekenen meteen een flinke groei voor het dorpje langs de Damse Vaart met slechts 140 inwoners. “Dat hier geen winkels zijn? Dat deert ons niet. Het is mooi en rustig en je kunt hier op drie plaatsen lekker gaan eten”, klinkt het. “We kijken ernaar uit om de kindjes hier te zien opgroeien.”

Het dorpje Hoeke staat voor een flinke groei, toch in verhouding tot het beperkte aantal inwoners. Hoeke is met zo’n 140 bewoners en een oppervlakte van 432 hectare de kleinste deelgemeente op het grondgebied van de stad Damme. Maar heel binnenkort mogen de ambtenaren van de burgerlijke stand er drie inwoners bij noteren, want in drie gezinnen tegelijkertijd wordt er een kindje verwacht. Het is Franky Verplaetse, bestuurder van het plaatselijke feestcomité en rasechte Hoekenaar, die ons op de hoogte bracht van het heuglijke nieuws.

“Dat is toch wel opmerkelijk voor zo’n kleine gemeente. Het is 22 jaar geleden dat er nog eens drie gezinnen tegelijk een kindje verwachten”, zegt Franky. “Ik maakte toen zelf deel uit van een van die drie gezinnen dus daarom weet ik het zo goed. Dat was om nog andere redenen een bijzonder jaar, want Hoeke telde toen net 150 inwoners en het dorp bestond 750 jaar. De pers had toen massaal Hoeke ontdekt.” (lacht)

Franky bracht ons in contact met de drie koppels, waarvan één koppel verkoos om niet mee te werken aan de reportage. De koppels Isabelle Niset (28) Jakob Desmet (31) en Dieter De Maeseneire (49) Fatima Da Rocha wonen vlak bij elkaar, met beiden zicht op de Damse Vaart vooraan en op het pittoreske dorpskerkje achteraan.

Privéschooltje

Isabelle, die ‘uitgerekend is’ voor 14 januari en dus al zou moeten bevallen zijn als je deze krant leest, is op haar tweede levensjaar in Hoeke komen wonen en groeide er dus op. “Ik woonde in het huisje bij de molen, waar mijn moeder nu nog woont en mijn zus woont daar vlakbij met haar man, de fotograaf Jürgen de Witte”, vertelt Isabelle. Ze runt samen met haar moeder en zus in Hoeke een privéschooltje, met ook een vestiging in Brugge, waar kinderen Frans kunnen leren. Haar echtgenoot Jakob is afkomstig van Passendaele maar verhuisde op zijn twaalfde naar Brugge. Door gemeenschappelijke vrienden leerde hij Isabelle kennen.

“We kijken ernaar uit om onze kindjes in Hoeke te zien opgroeien”

“In de coronaperiode kwam ik dan min of meer stiekem naar Isabelle die toen nog bij haar moeder aan de molen hier in Hoeke woonde. Toen dit nieuwbouwproject langs de vaart hier te koop kwam, hebben we niet lang geaarzeld, want woningen voor een betaalbare prijs in Hoeke zijn schaars”, zegt Jakob, die als kredietmakelaar bij Hypotheek.winkel in Oostkamp werkt.

Ook Dieter De Maeseneire is ‘aangespoeld’ in Hoeke, want afkomstig uit het Oost-Vlaamse Maarkedal. “Ik ben in de streek beland doordat ik destijds in het kader van mijn opleiding tot vastgoedmakelaar een stageplaats had in Knokke. Ik bleef in die branche in deze streek actief en heb in Knokke een eigen kantoor dat vooral optreedt als syndicus”, vertelt hij. “Vijf jaar geleden heb ik Fatima leren kennen op het werk waar ze kwam poetsen als zelfstandig schoonmaakster. We hebben samen al een dochtertje, Alicia, dat nu 2 jaar en 4 maanden oud is. ”

Prachtige natuur

Beide koppels voelen zich duidelijk bijzonder goed in het kleine Hoeke. “Ik hou vooral van de prachtige natuur hier”, zegt Isabelle. “Zeker de Damse Vaart en de vele eenden en reigers vind ik heel mooi en rustgevend. Veel van de open ruimte hier is eigendom van of wordt beheerd door Natuurpunt, dus het zal hier zeker niet volgebouwd worden.” Ook haar man Jakob is enthousiast. Hier zijn inderdaad geen winkels maar dat deert ons niet. We staan vlug in Westkapelle of Knokke waar we alle inkopen kunnen doen. Het is hier heel mooi en rustig en op wandelafstand zijn er drie horecazaken waar je lekker kunt eten.”

“Of we van elkaar wisten dat we zwanger waren? Eigenlijk niet, we zijn het via buren te weten gekomen”, lacht Fatima. “Wat ook leuk is, is dat onze kindjes naar dezelfde crèche in Knokke zullen gaan. Ja, we kijken er echt wel naar uit om onze kindjes hier in Hoeke te zien opgroeien.”