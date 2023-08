Aypril dingt mee naar West-Vlaams kroontje: “Pesterijen op school hebben me diep geraakt”

Ze is 18 en droomt zoals zovelen van een carrière als miss. Enkele negatieve ervaringen in haar middelbare schoolperiode zorgden ervoor dat Aypril Dhelft uit Werken toch de stap zette om mee te dingen naar het kroontje van Miss West-Vlaanderen en wie weet, als dat lukt, ook naar de titel van Miss België.

“Ik had een paar jaar geleden niet gedacht dat ik aan dit avontuur zou beginnen”, aldus Aypril (18), die met haar familie langsheen de Steenstraat woont. “Het is zo dat ik in het middelbaar heel zwaar gepest werd op school. Die pesterijen hebben me diep geraakt en ik heb een lange periode heel diep gezeten. Maar op een bepaald moment heb ik de knop omgedraaid en besloten sterker dan ooit terug te vechten en heel die negatieve periode achter me te laten. Ik was al mijn zelfvertrouwen kwijtgeraakt en vond het heel moeilijk om me in een groep te profileren of tegen mensen te praten die ik niet kende. Ik was ook heel snel gestresseerd. Daarom besloot ik – hoe tegenstrijdig het ook klinkt – deel te nemen aan de verkiezing van Miss West-Vlaanderen, omdat ik dacht dat dit de ideale manier zou zijn om mezelf er weer bovenop te helpen.”

Pelicano

“Ik ben terechtgekomen in een toffe groep van 25 deelneemsters en ik moet zeggen dat ik al heel veel geleerd heb. We krijgen de mogelijkheid om onze kwaliteiten te tonen en te spreken voor een grote groep. Ik leer veel mensen kennen en ik doe enorm veel levenswijsheid op.”

“Het is ook de bedoeling dat we een goed doel steunen. Ik koos voor Pelicano, dat zich inzet voor kinderarmoede. Op vrijdag 11 augustus organiseer ik hiervoor ‘Darts for charity’ in de hoop hiermee Pelicano een financieel hart onder de riem te kunnen steken. We spreken ook regelmatig af met de groep deelneemsters om elkaar beter te leren kennen en stilaan naar de missverkiezing van 16 september toe te werken.”

Ervaring

Tijdens die avond in het Plopsatheater in De Panne dingen alle deelneemsters mee naar de titel van Miss West-Vlaanderen, terwijl er 5 zijn die zullen doorstromen naar de Miss België-verkiezing.

“Wiens droom is het niet om door te gaan? Vanzelfsprekend zou ik niets liever willen, maar hoe dit avontuur ook eindigt, ik gun het iedereen van mijn collega’s. Mocht het niets worden, dan ben ik al heel blij met de ervaring die ik opdeed en het feit dat ik dit allemaal gedurfd heb. Wat betreft mijn toekomst, wil ik starten met een opleiding tot tandartsassistente, terwijl ik daarna ook zeker nog het diploma van leerkracht lichamelijke opvoeding wil halen”, besluit Aypril. (JD)