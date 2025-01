Axelle (31) start met fotoshoots voor je event of feest: “We kunnen nu ook drone inzetten”

Axelle Seys (31) uit de Moerdijkstraat in Ichtegem is al van jongs af aan gepassioneerd door fotografie. Samen met echtgenoot Kenny Allemeersch (36) besliste ze daarom een bedrijfje te starten en familie- en evenementenshoots en dronefotografie aan te bieden.

Axelle is medisch secretaresse bij het centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Oostende, Kenny is schrijnwerker en is momenteel in dienst bij Verco Keukens. Ze zijn allebei heel veel met fotografie bezig. De stap leek dan ook logisch om dit naast hun gewone jobs in bijberoep te doen.

Axelle: “Alles begon met een klein compactcameratje dat ik destijds van mijn mama kreeg. Ik kon daar uren mee bezig zijn, maar eigenlijk kende ik niet veel van fotografie. Als ik het maar mooi vond en als de foto scherp was, dan was het al lang voldoende. Maar gaandeweg groeide de interesse om steeds betere foto’s te maken.”

Eigen trouwshoot

“In 2018 kochten we een goede tweedehandscamera om onze eigen trouwshoot te kunnen doen. Ondertussen waren we ons ook gaan interesseren in luchtvaartfotografie. Je kon ons toen regelmatig op airshows vinden, en dat doen we nog steeds”, vult Axelle aan.

Axelle experimenteerde wel zelf met haar materiaal, maar wilde uiteindelijk toch nét dat ietsje meer. Dus besloot ze een opleiding te volgen in Torhout. “Op dat moment was het zeker niet de bedoeling om er een beroep van te maken, maar je weet hoe dat gaat hé”, vertelt Axelle verder. “Vrienden weten dat je daar mee bezig bent, ze vragen je of je een zwangerschaps- of geboorteshoot wil doen, en de trein is vertrokken. Zo vroeg de KLJ van Kortemark ons om binnenkort sfeerfoto’s te komen maken op hun fuif, en ook voor Ichtegem Feest zal ik voor het tweede jaar op rij instaan voor de fotografie.”

Je kan bij het koppel niet alleen terecht voor feestelijke gebeurtenissen, Kenny beschikt ook over een drone.