Avondwandeling door de jachtvelden in Torhout was nat, maar toch heel gezellig

In het kader van de Week van het Bos had er een begeleide avondwandeling plaats door de jachtvelden, bossen en houtkanten.

Dat gebeurde onder de leiding van jager Patrick Trio (65) uit de Ernest Claeslaan. Hij liet de deelnemers zien hoe een jager omgaat met zijn jachtgebied. De groep had geen geluk met het weer, want het regende bij momenten hevig. Niemand die zich daar echter liet door afschrikken: elke ingeschrevene was stipt present.

“We hebben in de jachtvelden tientallen hazen gespot, net als een aantal eenden, een vos en een ree”, zegt Patrick. “Alle deelnemers toonden zich super enthousiast en waren blij om met de warmtekijker de diverse wildsoorten te kunnen observeren. Ter afronding heb ik de groep nog een drankje aangeboden in mijn jagerslodge. Het ging er heel gezellig aan toe.”

(JS)