Autostal Atlantic viert 45-jarig bestaan: “Grootste club van België”

Autostal Atlantic, de grootste renstal van België, viert dit jaar zijn 45-jarige bestaan.

De club uit Koekelare met clublokaal in Handzame werd in 1979 opgericht door Danny Debruyne (voorzitter) en Freddy Hindryckx (secretaris). “We zijn gestart met Atlantic met de bedoeling om piloten in alle disciplines van de autosport zoveel mogelijk te ondersteunen met onder andere de aanvraag van vergunningen, homologaties van de racewagens, medische attesten voor zowel piloten als copiloten en allerhande controles. We hadden bij de start vijf leden maar dat aantal groeide al snel uit tot een honderdtal leden na één jaar. Ondertussen zijn we vele jaren verder en noteren we meer dan zeven honderd actieve leden waardoor we al jaren de grootste club van België zijn. We zijn ook medeorganisator van de Hemicuda Rally die dit jaar al aan zijn 23ste editie toe is. Ondanks het feit dat zowel Freddy als ikzelf al zeventig jaar oud zijn, denken we bijlange nog niet aan stoppen”, aldus Danny Debruyne. (FM)