Attesten Ta(a)lent uitgereikt in Brugge

Vrijdag ontvingen elf deelnemers hun Ta(a)lent-attest na een intensief taal- en integratietraject. De cursisten, afkomstig uit onder meer Syrië, Marokko, Oekraïne, Afghanistan, Iran, Eritrea, Oeganda en Palestina, volgden de afgelopen zes maanden een praktijkgerichte Nederlandse taalcursus met als doel de arbeidsmarkt te betreden.

Het project Ta(a)lent wordt twee keer per jaar georganiseerd door de dienst Trajectbegeleiding van OCMW Brugge, in samenwerking met VOKANS. Het initiatief biedt anderstaligen naast taallessen ook werkervaring via stages in Brugse bedrijven en organisaties. “OCMW Brugge blijft inzetten op initiatieven zoals Ta(a)lent, om zo anderstalige inwoners beter te ondersteunen in hun zoektocht naar werk en integratie in de stad”, aldus schepen van Sociale Zaken en Welzijn Pablo Annys.