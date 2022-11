Arte 4 viert 25ste verjaardag met expo ‘Remember’ in gemeentehuis van Bredene

In het Bredense gemeentehuis loopt momenteel de tentoonstelling ‘Remember’, met werk van leden van kunstkring Arte 4. Tijdens de vernissage werd meteen ook de 25ste verjaardag van de kring gevierd.

Het was Roger Meert, kunstenaar en toen nog huisbewaarder van het Anto Diezcentrum, die een kwarteeuw geleden de aanzet gaf tot de oprichting van kunstkring Arte 4. Het kunstenaarskwartet (vandaar Arte 4) werd vervolledigd met (voorzitter) André Huygebaert, Norbert Rammant en Nicole Knockaert.

De Ryckewaertshoeve, waar vandaag het vrijzinnig centrum De Fakkel is ondergebracht, gold toen zowat als gemeentelijk cultureel centrum en vormde in die capaciteit het decor voor talloze tentoonstellingen. In de hoeve werd in die tijd ook een collectie werken van de gerenommeerde Bredense kunstschilder Anto Diez ondergebracht (die collectie is er vandaag nog altijd te bewonderen).

Het was daar ook dat Arte 4 met zijn befaamde cultuurcafés uitpakte. De maandelijkse afspraken voor al wie de kunsten welgezind was, werden een begrip, net als de kunstkring zelf. Het Anto Diezcentrum werd zo lange tijd het epicentrum van het lokale culturele leven. Ook en vooral met dank aan Arte 4.

Na enkele jaren van relatieve radiostilte rond de kring, nadat de stichtende leden een voor een afscheid hadden genomen, pikten Germaine Nyssen, Hilda Warmoeskerken en Jeannine Corthals goed tien jaar geleden de draad van Arte 4 weer op. Met de hulp van Patrick Vandenbroucke en Herbert Plovie werden opnieuw tentoonstellingen op touw gezet en via een maandelijkse nieuwsbrief werd gepoogd het lokale culturele leven de plaats te geven, die ze verdient.

Onlangs mocht de kunstkring zijn 25e verjaardag vieren. Arte 4 deed dat niet alleen met een huldiging in het gemeentehuis maar meteen ook met een nieuwe tentoonstelling. “Kringleden Marc Baele, Jeannine Corthals, Josée De Vos, Germaine Nyssen, Marina Van Haute en Hilda Warmoeskerken brengen werken rond het thema ‘Remember’. De tentoonstelling wil stilstaan bij de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog en kadert in de jaarlijkse viering van Wapenstilstand op 11 november”, aldus projectleider Herbert Plovie. (MM)

De tentoonstelling ‘Remember’ loopt nog tot 29 november in de hal van het gemeentehuis. De werken zijn te bezichtigen tijdens de kantooruren.