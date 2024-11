Aristide, kat van Brugs Volkundemuseum, heeft nu zijn eigengezelschapsspel: ‘Kattenstreken’

Aristide, de geliefde zwarte kat van het Brugse Volkskundemuseum, heeft nu zijn eigen gezelschapsspel: ‘Kattenstreken’. Het spel is gebaseerd op het tijdloze ganzenbordspel, met prachtige illustraties van Pieter Van Eenoge. Een must-have voor gezinnen, spelliefhebbers, Bruggelingen, museumbezoekers en kattenfans. Vanaf nu verkrijgbaar bij Musea Brugge en bij diverse (lokale) handelaars.

Elke dag begroet Aristide de bezoekers van het Volkskundemuseum plichtsbewust met kopjes en miauwtjes. Maar wat doet de museumkat wanneer ’s avonds de laatste bezoeker het museum verlaat en de lichten uitgaan? Met die vraag stapte Musea Brugge naar illustrator Pieter Van Eenoge. Samen ontwikkelden ze ‘Kattenstreken’, een bordspel “voor mensen die meer van katten dan van ganzen houden”.

Ganzenbordspel

‘Kattenstreken’ is een eigentijdse, Brugse versie van het bekende ganzenbordspel waarin katten de hoofdrol spelen. Spelers vanaf 5 jaar dobbelen zich een weg door de schilderachtige Brugse straten om de tuin van het Volkskundemuseum te bereiken. Onderweg trotseren ze de avontuurlijke obstakels van Aristide. Optionele actiekaarten maken het spel extra uitdagend.

Het spelbord van 50 op 50 centimeter, getekend door de Brugse illustrator Pieter Van Eenoge, is een echt kunstwerk boordevol humoristische details en verrassende kattenstreken. Voor de gebouwen en kleuren op het bord liet Van Eenoge zich inspireren door het Brugse straatbeeld. De doos van ‘Kattenstreken’ is dan weer een knipoog naar oude speldozen die Van Eenoge in het VIVES SpellenLab vond, de grootste spellencollectie ter wereld, en partner van het vernieuwde Volkskundemuseum.

Museumillustrator

Pieter Van Eenoge is geen onbekende bij Musea Brugge. In 2023-2024 was hij een jaar lang museumillustrator bij de museumgroep. Voor zijn reuzenganzenbord voor het Openluchtmuseum Bokrijk won hij in 2012 bovendien een gouden medaille van de Society of Illustrators in New York. Zijn illustraties verschenen in toonaangevende publicaties zoals Humo, Vrij Nederland, The New York Times en Süddeutsche Zeitung Magazin.

Speciaal voor illustratieliefhebbers brengt Musea Brugge ook een exclusieve Deluxe Editie van het gezelschapsspel uit. Deze gelimiteerde oplage van 100 stuks bevat een genummerde en gesigneerde giclée-illustratie, getiteld De tuin van Aristide(n). Een giclée is een hoogwaardige print en een volwaardig alternatief voor de traditionele grafische technieken zoals zeefdruk, litho of ets. De exclusieve Deluxe Editie van ‘Kattenstreken’ is enkel verkrijgbaar bij Musea Brugge.

‘Kattenstreken’ is drietalig (Nederlands, Frans, Engels) en geproduceerd door Cartamundi, wereldmarktleider in spellen en speelkaarten.