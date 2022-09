Ardooise Orde van Sint-Maarten telt 9 nieuwe leden

Elk jaar breidt de Ardooise orde van Sint-Maarten uit met een aantal nieuwe leden. Men overstijgt momenteel de honderd enthousiaste leden die met het ordelint fier zijn om de Sint-Maartensstoet te promoten. Er zijn negen nieuwkomers.

Delphine Biard is de eerste nieuwkomer. Ze werd opgenomen in het Sint-Maartenscomité en wordt zo automatisch lid van de orde. In het Sint-Maartenscomité, dat maandelijks vergadert, doorbreekt ze de mannenwereld. Ze is de echtgenote van ordelid Christophe Vermandere. De 17 mannelijke leden moeten nu een vrouw dulden in het Sint-Maartenscomité. Geert Vanhaecke is het tweede nieuwe ordelid.

Verenigingen

Door de uitbreiding van de festiviteiten moet het Sint-Maartenscomité een beroep doen op de medewerking van andere verenigingen, zoals de brandweer en de jeugdraad. Zo is ook het Rode Kruis steeds present en wordt daarom Geert Vanhaecke als RK-voorzitter opgenomen in de orde. Martine Vanmaele is de derde met een ordelint, die erbij komt. Zij is al enkele jaren actief binnen de animatie Bar Tiste tijdens de feesten. De bar zal dit jaar open zijn vanaf 13 uur en Martine zal er trouw op post zijn als medewerkster. Liesbet Vervaeke is de volgende in de rij. Zij is lid van de ouderraad van VBS De Boomgaard. De school vaardigt elk jaar een grote groep kinderen af naar de stoet en de ouderraad stimuleert hen daarbij. Namens deze ouderraad mag Liesbet nu het ordelint dragen. Sinds 1995 neemt de Koninklijke muziekmaatschappij Sint-Cecilia deel aan de stoet. “Zonder muziek zou de stoet een saaie bedoening zijn”, zeggen ze in het Comité. En uit waardering wordt Luc Devrieser van de harmonie getooid met het ordelint.

Trouw wordt beloond

Verenigingen die vier opeenvolgende malen deelnemen aan de stoet, mogen een ordelid afvaardigen. De Landelijke Rij Vereniging is met de ruiters en met de ponyclub een vaste waarde en vaardigde Tom Kindt af. Ten slotte is er nog een trio van nieuwe leden. Frederik Henderyckx, Frederik Stragier en Olivier Deprez zetten sinds vele jaren hun beste beentje voor om de avondwandeling mee in goede banen te leiden. Ze bedienen met veel inzet de honderden wandelaars van een drankje of een hapje. Het Sint-Maartenscomité spreekt zo met het toekennen van het ordelint zijn waardering uit. De ordeleden werden benoemd tot lid met een plechtigheid in het gemeentehuis. Daarna trok het gezelschap op kroegentocht om dan te eindigen voor een feestje in het Hofland. Sint-Maarten zag dat het goed was en kan derhalve gerust zijn feest tegemoet zien.