Ardooise ondernemersraad reikt prijzen uit

De ondernemersraad beloonde tijdens de maand december kooplustige Ardooienaren. Wie bij een van de veertig plaatselijke handelaars aankopen deed, kon deelnemen aan een trekking van de eindejaarstombola.

Elk van de handelaars stelde een prijs ter beschikking voor zijn of haar publiek en organiseerde de trekking in de eigen zaak. De vijf hoofdprijzen werden verloot tijdens de nieuwjaarsdrink. Ze moesten niet aanwezig zijn en werden uitgenodigd naar het gemeentehuis om hun prijs in ontvangst te nemen. De aankoopbonnen ter waarde van 500 euro gaan naar Nicole Delarue, Rosa Vanmoen, Martine Vandenheede, Mario Biebuyck en Stefaan Desmet. De ondernemersraad laat bij deze weten dat er in het gemeentehuis geschenkbonnen te koop zijn.