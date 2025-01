Ardooie zegt santé op 2025 en deelt prijzen uit

Een paar honderd Ardooienaren hebben zondagmiddag de weg gevonden naar de Ark voor de Nieuwjaarsdrink. Op de eerste zondagvoormiddag van 2025 nodigde het schepencollege de Ardooise bevolking uit voor een receptie naar aanleiding van de opening van het nieuwe jaar. Er waren ook de traditionele prijzen.

Tussen de knuffels, de zoenen en de wensen door werd door de burgemeester de beleidsplannen toelichten en een terugblik geven over het voorbije jaar. Maar de blik staat vooral op de toekomst bij de aanvang van deze nieuwe legislatuur.

Drie verenigingen kregen traditioneel de gelegenheid om de verdienstelijke inwoner voor het afgelopen jaar te huldigen. Sportraadvoorzitter Herman mocht de prijs overhandigen aan Daphne Desseyn, de jonge kampioene in het kogelstoten. Dan is er de persprijs. Vorig jaar zetten de leden van de perskring Luc Lambert in de kijker. Luc mocht zijn opvolger belonen, Metafox wegens de internationale uitstraling voor Ardooie.

De derde gelauwerde is de keuze van de culturele raad. Het werd een gedeelde prijs voor kunstschilder Walter Vandenberge van het Penseelje en Johan Verhalle die afscheid nam van de Horizon. Als afsluiter van de receptie was er nog de trekking van de hoofdprijzen van de eindejaaractie van de lokale handelaars. Er was eveneens een vleugje muziek en de kinderen konden er zich niet vervelen.