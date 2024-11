Ardooie heeft nu ook een eigen speelotheek vol spelletjes

Het gemeentebestuur van Ardooie en BEN Lokaal Dienstencentrum slaan de handen in elkaar voor een nieuw initiatief: de Speel-O-Theek. Een speelotheek is zoals een bibliotheek, maar dan met spelletjes in plaats van boeken. Vanaf nu kunnen inwoners elke maand gezelschapsspellen ontlenen voor slechts 1 euro per spel.

De Speel-O-Theek opende woensdag 27 november haar deuren. In de collectie vind je een breed aanbod gezelschapsspellen, met klemtoon op kinderen. De Speel-O-Theek is een nieuwe samenwerking tussen het gemeentebestuur en BEN LDC. Dit initiatief wil niet alleen inwoners aanzetten tot samen spelen, maar ook sociale verbinding en ontspanning bevorderen.

“Met de Speel-O-Theek willen we inwoners een laagdrempelige en betaalbare manier bieden om samen plezier te maken”, vertelt Hein Defour, schepen van jeugd. “In de collectie kozen we voor spelletjes die ontspannend zijn, maar ook educatief. We hopen dat gezinnen genieten van de eenvoudige kracht van een spel.”

De Speel-O-Theek zal maandelijks open zijn in het lokaal dienstencentrum BEN in de Kortrijksestraat. Inwoners kunnen spellen lenen, van spelletjes voor peuters tot strategische bordspellen, en ontdekken hoe een eenvoudige spelavond de ideale remedie is tegen schermtijd en verveling.