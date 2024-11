Ardooie geeft Sint-Maarten een bijzonder warm onthaal

De organisatoren van de Sint-Maartensfeesten verwachtten zowat 10 000 aanwezigen naar aanleiding van de Sint-Maartensstoet en de begeleidende festiviteiten. Ze zullen er wellicht niet ver naast gezeten hebben want Ardooie werd overspoeld door heel wat belangstellenden voor het Sint-Maartensgebeuren. Al kwamen sommigen wat later op de bestemming aan wegens de drukte, de verkeersomleidingen en het zoeken naar parking.

Het Sint-Maartensgebeuren startte hier reeds op vrijdagavond met een sfeervolle Sint-Maartenswandeling. Deze opwarmer zette de toon voor wat een bijzonder feestweekend zou worden. Op zaterdag werd het hoogtepunt van de Sint-Maartensfeesten gevierd, met de stoet als hoogtepunt. De hele namiddag waren de kinderen hier baas. Van kinderspelen en workshops tot kermisattracties, er was voor ieder wat wils. Een live show zorgde ervoor dat de jonge bezoekers geboeid bleven.

Feesttent en randanimatie

In de feesttent waren er ook optredens en daar deed Sint-Maarten zijn feestelijke intrede. In afwachting van de stoet was er ook randanimatie met verschillende groepen die het publiek amuseerden. De stoet, met zo’n 35-tal kleurrijke wagens en groepen, was een waar spektakel. De scholen uit Ardooie deden hun inbreng en ook de jeugdbewegingen waren van de partij. Na de stoet was er nog een feest in de feesttent, een indrukwekkend vuurwerk en de verbranding van Pietje Pek. Het Sint-Maartensfeest was opnieuw een succes.