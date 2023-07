Arbeiders vinden explosieven op site van steenbakkerij van Ploegsteert: tientallen obussen en granaten bovengehaald

Op de site van de steenbakkerij van Ploegsteert werd DOVO ter plaatse geroepen, nadat arbeiders er explosieven hadden gevonden. Tientallen obussen en granaten werden er bovengehaald. De ontmijningsdienst kon alles op een veilige manier verwijderen.

Het was een bijzondere ontdekking voor de operatoren van de graafmachines, die afgelopen week aan de slag waren in de kleiputten van Ploegsteert. Tijdens het opgraven van de grondstof, staken verschillende explosieven de kop op. Zowel de politie als DOVO werden ter plaatse geroepen, die de volledige ‘schat’ bloot wisten te leggen. Tientallen obussen, granaten en zelfs mortieren werden er aangetroffen.

“Het gaat om niet-ontplofte projectielen die dateren uit de Eerste Wereldoorlog”, klonk het in een verklaring van de ontmijningsdienst. “29 artilleriemortieren, ook wel gekend als ‘obus’ werden geteld. Daarnaast haalden we ook 26 granaten van het type ‘mills’ uit. Dit waren granaten die door de geallieerde troepen in enorme hoeveelheden werden gebruikt tijdens zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Ook twee loopgrachtmortieren werden opgegraven. Dergelijke explosieven kregen door de Engelse troepen de bijnaam ‘pruimenpudding’.”

Levensgevaarlijk

De ontmijningsdienst van defensie wist alle projectielen op een veilige manier te verwijderen. Alles zal worden vernietigd op een gecontroleerde manier. DOVO benadrukte nogmaals dat dergelijke objecten nog steeds levensgevaarlijk zijn, ongeacht de tijd dat ze in de grond zaten. Wanneer ze worden aangetroffen, moet de politie meteen worden verwittigd.

Het ontdekken van explosieven in en rond Ploegsteert is niet ongewoon. De streek werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig van de kaart geveegd, tijdens jarenlange intense gevechten. Vondsten van deze omvang zijn dan weer erg uitzonderlijk.