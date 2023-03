Anzegemnaren lovend en nostalgisch over gerestaureerde kapel en toren Sint-Jan de Doper

Een vierhonderdtal belangstellenden aanschouwden zaterdag- en zondagvoormiddag de gerestaureerde en heropgebouwde toren en kapel van de kerk Sint-Jan de Doper. Dit was het eerste toonmoment sinds de restauratiewerken in 2021 startten onder aannemer Artes Woudenberg NV uit Brugge.

De schitterende kapel vulde zich enerzijds met opmerkelijk nostalgische reacties en anderzijds was er een stroom aan opgeluchte stemmen. “Dit toonmoment zet de deur al op een kier naar het Anzegemse gemeenschapsleven dat opnieuw haar plaats zal kunnen innemen”, aldus Mieke Caes (44), dochter van Roland Caes, die zich jarenlang inzette voor dit godshuis.

Donderdagavond 16 oktober 2014 was voor Anzegem een zwarte dag in de geschiedenis. De brand in de laat 12e-eeuwse romaanse kerk die dag was het hoogtepunt in het nationaal nieuws. Deze droeve gebeurtenis trof de Anzegemnaren in het hart. Zij waren in diepe rouw.

Kindertijd

Dat de kerk een belangrijk deel uitmaakt van de dorpelingen hun leven, getuigen een aantal bezoekers. Een aantal mensen vertellen dat zij en ook hun kinderen in de Sint-Janskerk gedoopt werden, er hun eerste en plechtige communie deden en er ook huwden. Enkelen maakten er de begrafenis van hun ouders mee. “Er huist een stukje kindertijd en heel wat emotie” en “we hebben er een heel stuk van ons leven doorgebracht”, klinkt het. De rode draad doorheen de reacties was dat de tevredenheid groot was bij het zien van het resultaat. “Dat ze er iets moois van gemaakt hebben. Sober en stijlvol. Hopelijk met een prachtige, aansluitende binnentuin op termijn. Het zal goed zijn dat we terug de draad kunnen oppikken met de gemeenschap.”

Sylvie Taelman (53) stond mee in voor de veiligheid als Anzegemse vrijwilliger. “Ik deelde de helmen uit aan de bezoekers die de kerktoren bezochten”, aldus Sylvie. “Ik was zeer verrast door de grote opkomst en dan vooral door de vele gezinnen met kleine kinderen. En sommige oudere mensen reageerden emotioneel. Zo was er iemand die blij was dat de mogelijkheid terug in zicht kwam om een uitvaartdienst te krijgen op dezelfde plek als waar hij afscheid had moeten nemen van zijn vrouw een tiental jaar geleden.”

Verbeelding

Het laat de Anzegemnaren dan ook niet onberoerd dat hun afgebrande kerk in een bijzonder eigentijds kleedje steekt. De sublieme combinatie van elegante architectuur met geïntegreerde, gerecupereerde zwartgeblakerde elementen als stille getuigen van de gulzige brand, springt in het oog.

Het verleden en het heden op een schitterende manier verenigd. “Ik vind het hier nu al mooi”, zegt Liv Demets (6). “We hebben ook gekeken naar de stukjes in de koepel waar je de zwarte bloemen ziet. Dat komt door de brand. Ik vind de witte bloemen wel mooier.” Kathy Demets vult aan dat de witgekalkte ‘moderne look’ van de kapel met een aantal zwarte rosetten in het gewelf, tot de verbeelding spreekt, zeker ook bij de kinderen. Ook het gehavende en zwartgeblakerde beeld van Sint-Jan de Doper brandt op het netvlies door het schril contrast met de onberispelijk witte nis waar het in staat.

Ten tijde van de brand woonde Bo Demets met haar zus en ouders in een appartement achter de kerk. “Ik ben naar hier gekomen omdat ik de kerk heb zien branden en nu wil ik met mijn eigen ogen zien hoe ze eruit ziet”, vertelt Bo Demets (10). “Het resultaat vind ik mooi, ook omdat de beelden goed te zien zijn. We hebben in het boek over de kerk (‘Kerk Sint-Jan de Doper en Sint-Elooi Anzegem’ geschreven en geïllustreerd door de Anzegemse broers Roland en Jan D’Hondt, uitgegeven door het Davidsfonds. De opbrengsten ervan zullen gedoneerd worden aan een invulling van de nieuwe kerk, bijvoorbeeld aan een grote maquette van de oorspronkelijke kerk, red.) de foto’s opgezocht met deze beelden in de kerk van vroeger. Dat vond ik interessant. Ik kijk uit dat naar het moment waarop de heropbouw helemaal af gaat zijn.”

Zwartgeblakerde rosetten

Bij navraag aan de schepen van Onroerend erfgoed Louis Degroote (Samen één) blijkt dat de originele zwartgeblakerde rosetten zullen meegenomen worden in de algehele schilderwerken van de volledige kapel. “Erfgoed heeft beslist dat de koepel terug in haar roosgouden kleur zal geschilderd worden”, zegt de schepen. “Zelf zou ik het huidige resultaat liever behouden omdat de integratie van de originele zwartgeblakerde rosetten een heel tastbaar bewijs is van de brand en het esthetisch een uniek contrast geeft. De vraag is of we Erfgoed kunnen overtuigen?”

De kosten voor de werken, zonder het schipdeel, bedragen ongeveer 1.900.000 euro, exclusief BTW.

Op 20 maart zullen drie architecten hun voorstellen rond de invulling van het schip presenteren aan een jury.