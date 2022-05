Annuntiata-Instituut valt drie keer in de prijzen

MOS (Milieuzorg op School) stimuleert en begeleidt scholen om een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te realiseren. Met het project Weide 2.O. verdiende het Annuntiata-Instituut eerder dit jaar al een (M)Oscar. Even nadien rijfde de school de hoofdprijs binnen bij de actie #bedanktomteMOSsen en ook op de 6de Buitenlesdag kaapten ze de hoofdprijs weg.

Eind 2018 onderging de weide bij de school een complete metamorfose waarbij stevig werd ingezet op biodiversiteit. Intussen schieten de 1.700 aangeplante struiken, de 36 fruitbomen en 6 icoonbomen aardig de hoogte in en gedijt de moestuin goed. “Bedoeling is dat we de weide levendig houden”, zegt leerkracht Nathalie Baert. “De leerlingen en leerkrachten benutten de weide graag als buitenlokaal, voor spreekoefeningen voor taalvakken, creatieve projecten zoals vogelhuisjes maken, pompoenen en zonnebloemen zaaien, ze kan dienen als exporuimte…”

Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van MOS Vlaanderen deed de school mee aan de opdracht om MOS-acties op sociale media te delen met #bedanktomteMOSsen. “Daar was onze school het meest actief en kregen we de meeste likes voor de foto’s”, zegt leerkracht Nathalie. “Dat leverde ons een waardebon van 400 euro op die we mogen besteden bij Jean-Louis Muller, een kunstenaar die knap vlechtwerk maakt met wilgentakken.”

De school schreef zich ook in voor de zesde Buitenlesdag en er werden heel wat buitenlesactiviteiten georganiseerd waarbij de weide centraal stond. Omdat ze het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderden, sleepte het Annuntiata-instituut ook hier de hoofdprijs in de wacht: een improvisatieles met actrice Veerle Malschaert. “Dat was een leuke professionele gastles waarbij de leerlingen zich in de buitenklas konden inleven in hun toneelrol, wat perfect past in de lessen Nederlands”, besluit Roselien D’Haenen, leerkracht Nederlands.