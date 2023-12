Anneke Vanheusden volgt Lucien Debels op bij SOMIVAL: “Mijn engagement zal alleen maar toenemen als voorzitter”

De 43-jarige Anneke Vanheusden neemt bij SOMIVAL (Sport en Ontspanning voor MInderVALiden) uit Waregem de voorzittersfakkel over van Lucien Debels.

Lucien Debels liet al enkele jaren geleden weten dat hij graag de fakkel zou doorgeven, maar wegens omstandigheden kwam dat er niet van. De raad van bestuur vroeg recent aan Anneke Vanheusden (43) of zij de rol van voorzitter op zich wou nemen. “Na grondige zelfreflectie en enkele gesprekken met erevoorzitter Kurt Vanryckeghem heb ik de knoop doorgehakt”, vertelt Anneke.

Hockeyteam

Anneke is al sinds de jaren negentig betrokken bij SOMIVAL. “Mijn verhaal startte als 11-jarige in het zwembad. Toen ik ouder werd, begon ik mij steeds meer te engageren voor onze vereniging. Sinds enkele jaren maak ik ook deel uit van het dagelijkse bestuur. Als voorzitter zal mijn engagement alleen maar toenemen.”

De kersverse voorzitter is ook coach van het nationale powerchairhockeyteam, dat zich afgelopen weekend nog wist te plaatsen voor het Europees kampioenschap van 2024. Anneke is daarnaast voorzitter van de Powerchair Hockey Foundation en zetelt in Waregem als gemeenteraadslid voor CD&V.

“Het is trouwens dankzij Lucien dat mijn toenmalige hockeyteam begin 2000 kon aansluiten bij SOMIVAL. Het wordt geen gemakkelijke taak om in zijn voetsporen te treden. Ik ben Lucien ongelooflijk dankbaar voor zijn betrokkenheid en zal hem altijd als mijn grote mentor beschouwen.”

Toegankelijkheid

Vanheusden ijvert ook al meer dan twintig jaar voor een betere toegankelijkheid van het Waregemse station. Maar ondanks beloftes schuift NMBS de geplande investeringen alweer tien jaar op. “Ik neem vaak de trein. Maar daarvoor moet ik met mijn auto naar het station van Kortrijk of Deinze rijden, waar ik met mijn rolstoel wel op het perron en in de trein geraak. Hoe absurd is dat?”, vertelt ze.

“Het is onbegrijpelijk dat ik na al die jaren nog steeds de trein niet kan nemen in mijn eigen stad.”