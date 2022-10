Ann-Lies en Ann-Sophie Boudry nemen buurtwinkel Spar over: “Josée liet enkele traantjes toen de bank ons groen licht gaf”

De Spar-bakkerij Lemahieu in de Ieperstraat in Reninge heeft met de zussen Ann-Lies en Ann-Sophie Boudry nieuwe uitbaters. Na een zoektocht van meer dan vier jaar naar opvolgers, kunnen Henri Lemahieu en Josée Vandendriessche eindelijk met welverdiend pensioen.

Henri Lemahieu (68) en Josée Vandendriessche (68) baatten de Spar-bakkerij zesendertig jaar uit. Maar dat was niet echt de bedoeling. Oorspronkelijk waren ze van plan om in maart 2020 met pensioen te gaan. Maar ze vonden geen overnemers voor hun zaak, een zoektocht die ze al in 2018 startten. “Daarna prikten we december 2020 als einddatum”, zeggen Josée en Henri. “Maar ook dat werd niets. Dus gingen we gewoon door. Tot nu. We zijn blij dat we met Ann-Lies en Ann-Sophie Boudry eindelijk iemand hebben gevonden die ons levenswerk wil verderzetten. Er passeerden eerder wel enkele kandidaten de revue, maar die bleken niet ter goeder trouw. Dat uiteindelijk mensen uit Reninge de zaak overnemen, maakt ons gelukkig.”

De bakkerij werd in 1920 gesticht door de grootvader van Henri, die toevallig ook Henri heette. “Dat is dus meer dan honderd jaar geleden”, zegt Henri Lemahieu. “Mijn vader André nam de zaak over in 1952. Wij runden de bakkerij en winkel sinds 1986. Nu is het dus de beurt aan Ann-Lies en Ann-Sophie. We bedanken al onze klanten voor het jarenlange vertrouwen en zijn ervan overtuigd dat onze opvolgers dezelfde service zullen bieden.”

Sinds donderdag 20 oktober zijn Ann-Lies (24) en Ann-Sophie Boudry (25) de zaakvoerders van de buurtwinkel Spar. Ann-Lies staat in de winkel, terwijl Ann-Sophie meer achter de schermen werkt en de paperassen voor haar rekening neemt.

Uitbreiden

“We hebben het er vroeger al enkele keren over gehad om de Spar over te nemen”, zeggen Ann-Lies en Ann-Sophie Boudry. “Maar uiteindelijk bleef het bij praten. Toen we in 2020 begonnen met de ijsjes op de hoeve, maakten we plannen om daarin verder uit te breiden. We keken of het mogelijk was om een nieuwbouw te zetten, om de ijsjesproductie verder uit te bouwen naar zuivelverwerking en een winkel te openen op de hoeve. Maar we waren niet volledig overtuigd van ons plan, het was immers een grote investering zonder enige zekerheid. Na wat denken en uittekenen kwam het idee van de Spar opnieuw in beeld.”

Reningenaars kunnen hun boodschappen blijven doen in het dorp

Dus trokken Ann-Lies en Ann-Sophie hun stoute schoenen aan en besloten ze om eens met Henri en Josée te gaan praten.

“Ze waren enorm verrast toen we daar met ons Spar-voorstel stonden, maar natuurlijk heel gelukkig dat we hiervoor wilden gaan”, zeggen de zussen. “Na veel gesprekken en afspraken met de boekhouder gingen we volledig op in dit verhaal en stapten we naar de bank. Toen we op 1 augustus groen licht kregen, sprongen we een gat in de lucht. Josée kon haar traantjes niet meer bedwingen.”

Belegde broodjes

“Vanaf dan startte ons verhaal en konden we alle Reningnaars geruststellen dat hun Spar-winkel bleef en dat ze hun boodschappen in hun dorp konden blijven doen”, gaan de kersverse uitbaters van de Spar verder. “De openingsuren en sluitingsdag blijven gelijk, net als het aanbod in de winkel. Alleen de boterkoeken en stokbroden worden nu zelf afgebakken en we verkopen ook belegde broodjes. Ook de zuivelproducten en ijsjes van onze Hoeve ter de La Rose zijn nu in de Spar te verkrijgen. Die zullen nog altijd op de hoeve worden gemaakt. Want wanneer je je melk niet verwerkt op de hoeve, mag je namelijk niet meer spreken over hoeveproducten.”

Het ondernemen zit bij de zussen Boudry duidelijk in het bloed. “Onze beide ouders zijn ook ondernemers”, zeggen ze. “We hebben altijd gezien hoe zij dit deden en dat hun harde werk loonde. Dat je in je werk ook plezier kan hebben en dat je dan best wel met wat trots achterom kan kijken naar wat je al gerealiseerd hebt en vooruit kan blikken naar wat je nog wil bereiken. We zijn ontzettend content dat we deze Spar-winkel kunnen verder zetten. We zullen er alles aan doen om er een mooi verhaal van te maken. Natuurlijk is er altijd wel eens een tegenslag. Maar dan moet je jezelf sterk maken, kijken naar het positieve en terug doorgaan.”