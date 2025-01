Ann (54) verkoopt beeldjes voor Kom Op Tegen Kanker: “Ik hoop lotgenoten zo hart onder de riem te steken”

Ann Quintens (54) uit Snaaskerke voert een dappere strijd tegen kanker en wil onder meer lotgenoten en andere zieke mensen een hart onder de riem steken. Met de verkoop van zelfgemaakte beeldjes, die ze ‘De omhelzing’ doopte, zamelt Ann geld in voor Kom Op Tegen Kanker.

Ann is actief als verpleegkundig zorgconsulent in AZ Oostende. Daarnaast is ze ook creatief met ‘Homemade BY Me’, waarbij ze geschenkartikelen en decoratie presenteert. “In 2016 kreeg ik te horen dat ik borstkanker had”, vertelt Ann. “In 2020 herviel ik en bleken er uitzaaiingen te zijn naar bot. Sindsdien heb ik een heel traject achter de rug. Afgelopen oktober begon ik aan chemotherapie, de laatste behandeling die me nog rest.”

Knuffels

Ondanks haar eigen strijd tegen kanker wil Ann het goede doel steunen. Zo maakt ze ontroerende beeldjes uit composiet met als titel ‘De omhelzing’. “In het beeldje, dat zo’n veertien centimeter groot is, zie je twee personen elkaar eens goed vastnemen. De naam komt simpelweg van de bemoedigende knuffels die ik soms op straat krijg. Dat doet toch o zo’n deugd.”

“Ik wil met de beeldjes niet alleen kankerpatiënten en lotgenoten steunen, maar iedereen die tegen een ziekte vecht of zich om welke reden dan ook eenzaam voelt. Ik verkoop de beeldjes aan 10 euro het stuk ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Zij zullen het geld op hun beurt gebruiken voor het onderzoek naar kanker of het organiseren van activiteiten en samenkomsten”, weet Ann.

Meerdere kleuren

De beeldjes zijn verkrijgbaar in een naturel kleur, maar ook in terracotta en aardetinten. Wie de komende tijd een beeldje op de kop wil tikken, kan terecht bij Haarstyliste Annouk (Gistelsteenweg 539, Jabbeke), Wellington Fresh (Dorpsstraat 105, Snaaskerke), Schoonheidssalon Sharon (Stationsstraat 14, Gistel) en Caurora beauty (Bosdreef 15, Gistel). De eerste zeventig stuks zijn al de deur uit, maar Ann zal ze blijven maken. Haar actie loopt nog tot oktober. “Ik ben nu al zo ongelooflijk trots”, glundert de sterke dame. “En ik krijg ook ontzettend veel steun van mijn man Stefan De Grande (55) en m’n kinderen Loïs (24) en Andres (27).”

Meer info vind je op de facebookpagina www.facebook.com/anneke1970/