Anja Tanghe in de bloemetjes voor 100 bloedgiften

Anja Tanghe (55) woont in Torhout, maar is afkomstig uit Kortemark. Ze is de dochter van Germain Tanghe en Lucienne Darras, die beiden bloedgevers waren. Sinds haar 18de geeft ze zelf ook bloed en onlangs ging ze voor de 100ste keer doneren. Tijdens haar jublileumgift werd ze in de bloemetjes gezet en kreeg ze een fles wijn cadeau van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Dat was meteen ook een bedankje voor haar inzet als vrijwilligster. Anja trad in de voetsporen van haar moeder als verantwoordelijke van de bloedcollecte. Op dinsdag 3 december om 19 uur kan iedereen trouwens terecht bij Rode Kruis Kortemark voor een gratis cursus reanimeren in oc Hansam. Inschrijven via vorming@kortemark.rodekruis.be of op 0496 66 34 19. (JDK/foto JDK)