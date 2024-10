Andy promoot Halloween in Lo-Reninge: “Trick or treat is hier nog niet echt ingeburgerd”

De woning van Andy Sennesael (36) in de Willem Van Loolaan in Lo is vandaag omgetoverd tot een Halloweenhuis. Via sociale media roept hij de kinderen op om vanavond aan te bellen en snoep in ontvangst te nemen. “Iedereen is welkom tot 22 uur”, zegt Andy.

Halloween kwam overgewaaid vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Maar ook bij ons raakt het fenomeen steeds bekender. Pretparken spelen daar gretig op in, maar in Lo-Reninge is daar nog niet heel veel van de merken. Daar wil Andy Sennesael verandering in brengen. Hij gaf de voorgevel van zijn woning in de Willem Van Loolaan een Halloweenlook met lichtgevende pompoenen, een skelet aan een tafel en lichtjes.

“Elk jaar op 31 oktober versier ik ons huis in het Halloweenthema”, vertelt Andy. “Omdat trick or treat hier nog niet echt is ingeburgerd, dacht ik dat het leuk was om een post in de Facebookgroep ‘Lo-Reninge chat’ te zetten zodat kindjes die zich willen verkleden weten dat ze welkom zijn en snoepjes kunnen krijgen als ze aanbellen. En misschien vinden volwassenen het ook wel leuk om eens een avondwandeling te maken en te passeren.”

Ambitieus

De interesse voor Halloween is niet toevallig. “Ik zorgde vroeger in de jeugdclub in Koksijde voor de decoratie van onder meer Halloween”, besluit Andy. “Ik wil die traditie hier verderzetten. Misschien kan het volgend jaar nog grootser worden aangepakt en springen er nog mensen mee op de kar.”