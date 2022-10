André Mingneau stopt als wedstrijdleider Nacht van Vlaanderen: “Boeiende periode met veel slapeloze nachten”

André Mingneau is vanaf volgend jaar niet langer de wedstrijdleider van de Nacht van Vlaanderen. “Ik word in februari 65 jaar. Het is nu aan de jonge gasten.” De voormalige Krak van Heuvelland tekende sinds 2005 de diverse loopparcoursen uit en blikt terug op twee kampioenschappen ultraloop, in 2006 het Europees kampioenschap en in 2009 het wereldkampioenschap.

De Nacht van Vlaanderen is een internationaal atletiekevenement dat sinds 1980 jaarlijks in Torhout wordt georganiseerd op de derde zaterdag van juni. Één van de onderdelen, naast de wandel- en loopevenementen over diverse afstanden, was de 100 kilometer ultraloop. Vanwege financiële en organisatorische problemen werd in 2013 door André Mingneau besloten om de 100 kilometer ultraloop te verhuizen naar Maasmechelen en onder te brengen in het nieuwe evenement Ultraweekend Maasmechelen. “Het was top, maar financieel niet voor herhaling vatbaar. Hotel- en vervoerskosten voor de medewerkers, die vanuit de Westhoek naar Limburg trokken, vielen uiteindelijk te zwaar.” Eenmalig keerde de ultraloop nog terug naar Torhout in 2021. “Toen ging er geen traditionele Nacht door, maar was er voor het eerst in jaren wel weer een ultraloop van respectievelijk 50 en 100 kilometer. De 100 kilometer gold als officieel Vlaams en Belgisch Kampioenschap.”

Politieke activiteiten

In Torhout wordt het hoofdstuk van André afgesloten. “Ik blik terug op een boeiende periode met een goede verstandhouding met het stadsbestuur, maar ook met veel slapeloze nachten. Op de recente wereldkampioenschappen kreeg ik wel de vraag of ik nogmaals een wereldkampioenschap ultraloop in Vlaanderen zou willen organiseren. Ik heb niet meteen nee gezegd. Indien ik mijn schouders onder een nieuw project zet, denk ik luidop aan een stad in de Westhoek. Het hoofdstuk Torhout is definitief afgesloten. Vooral nu de stad al verschillende jaren een bouwwerf is.” In de Westhoek wil André zich de komende jaren concentreren op een nieuwe ‘In Flanders Fields Marathon’. “En die moeten we opnieuw zien evolueren naar een deelnemersaantal tussen 700 en 1.000. Nu ik wat minder hooi op mijn vork neem, moet dat lukken.” Naast zijn vertrek bij de Nacht van Vlaanderen trekt André Migneau ook de stekker uit zijn politieke activiteiten. “Deze zomer ben ik gestopt als bestuurslid van het nationaal politiek comité CD&V. Dit onbezoldigd mandaat kostte niet alleen geld, maar ook heel veel tijd. Al zal ik er de bijzonder boeiende gesprekken wel missen. Ik blijf binnen de partij wel actief op provinciaal vlak en op Vlaams en provinciaal vlak bij Beweging.net.”