Anderstalige Bruggelingen kregen een taalbad

OCMW Brugge heeft elf Ta(a)lent-attesten uitgereikt aan cursisten die zes maanden een intensief taalbad Nederlands volgden. Zo krijgen ze meer kansen op de arbeidsmarkt.

Twee keer per jaar organiseert de dienst Trajectbegeleiding van OCMW Brugge ‘Ta(a)lent’, in samenwerking met VOKANS. Cliënten die een job zoeken in de stad, krijgen een intensief en praktijkgericht taalbad Nederlands. Na zes maanden hebben ze het attest Ta(a)lent op zak en kunnen ze met die portie taalkennis, de arbeidsmarkt verkennen.

Schepen Pablo Annys beseft ook dat niet iedereen zomaar de weg vindt op de huidige arbeidsmarkt: “Als je het Nederlands goed beheerst, vergroot je je kansen om vlot te kunnen solliciteren en aan de slag te geraken. Net daarom investeren we al sinds 2011 in Ta(a)lent, omdat we zoveel mogelijk mensen in deze stad kansen op duurzame tewerkstelling willen bieden.”

Jobmarkt

De opleiding van de Ta(a)lent-cursisten gebeurt stap voor stap en duurt een klein half jaar. De klemtoon ligt op praktijkgericht Nederlands, waarmee anderstalige inwoners van Brugge zich beter kunnen oriënteren op de jobmarkt. “Die inspanning loont”, bevestigt schepen Pablo Annys.

“De cursisten die vandaag hun Ta(a)lent-traject afrondden, startten in september 2023 met de opleiding. Ze hebben ruim vijf maanden het beste van zichzelf gegeven. Na een geslaagde stage in tal van Brugse bedrijven en organisaties, ontvangen ze nu hun Ta(a)lent-attest. We hopen dat ze zich na de opleiding nog meer thuis voelen in Brugge en zin hebben om hier aan de slag te gaan.”

De uitreiking van de Ta(a)lent-attesten gebeurde in het bijzijn projectpartner Vokans en de stuurgroep van Ta(a)lent. De aanwezige cursisten brachten zelfgemaakt lekkers mee en klonken op een geslaagde taalopleiding en -stage.