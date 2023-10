An kreeg als kind infectie aan haar ogen en is zeer slechtziend: “Dankzij dopjesactie kreeg ik geleidehond Ximbad”

Vanaf nu verzamelen de recyclageparken in Heule en Rollegem plastic doppen, klepjes en deksels van flessen ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Met de opbrengst van de gerecycleerde dopjes worden honden opgeleid die blinden of slechtzienden helpen om een normaal en zelfstandig leven te leiden. An De Beuf (42) uit Marke is er één van.

Toxoplasmose-infectie

An werd als kind slechtziende door een toxoplasmose-infectie nadat ze in contact kwam met de kat van de buren. “Ze was nog maar enkele weken geleden geopereerd aan een lui oog, dus de besmettingskans lag hoger, vermoed ik. Haar vriendinnetje had niets”, vertelt papa Roland. “Pas in UZ Gent hoorde ik voor het eerst van toxoplasmose en het gevaar van katten. Weinig ouders waren toen voldoende geïnformeerd.”

“Je mogelijkheden ebben steeds verder weg: geen fiets, geen brommer, niet met auto leren rijden, na drie jaar mijn werk moeten stoppen, … ineens zijn veel zaken niet meer mogelijk”

An werd geopereerd, maar wat vaststond is dat ze sowieso haar volledige zicht zou verliezen. Rechts ziet An intussen niets meer, links tot een halve meter. “Ik heb er al heel wat problemen mee gehad. Je mogelijkheden ebben steeds verder weg: geen fiets, geen brommer, niet met auto leren rijden, na drie jaar mijn werk moeten stoppen, … ineens zijn veel zaken niet meer mogelijk”, vertelt An. “Ik wou niet met een witte stok wandelen. Ik heb altijd honden gehad, dus heb ik me kandidaat gesteld bij BCG en een intensieve procedure gevolgd om in aanmerking te komen voor een geleidehond.”

Ximbad na 4,5 jaar

Na 4,5 jaar op de wachtlijst te hebben gestaan, kan ze sinds februari 2019 dankzij de dopjesactie beroep doen op de labrador Ximbad, een zesjarige reu. “Het is een droom. Ximbad is heel rustig en lief. Hij kan me lezen en wandelt even snel als ik. Ximbad kent een veertigtal Engelstalige commando’s – om hem niet te verwarren als we gewoon babbelen – en helpt me op een veilige manier bijvoorbeeld de kassa vinden met find counter of het kruispunt met find crossing.”

De opleiding van een puppy tot geleidehond duurt gemiddeld twee jaar en kost 26.000 euro. Personen met een beperking betalen een symbolische euro, de rest wordt gefinancierd door BCG en de federale overheid. “Kortrijk kan een grote bijdrage leveren voor mensen die een geleidehond nodig hebben. Hoe meer doppen, hoe korter de wachtlijst en hoe sneller blinde of slechtziende personen worden geholpen”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe.