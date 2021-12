An en Serge van nagelstudio Pura Vida verhuizen naar Spanje

Zonder onverwachte wendingen ligt de datum vast. Op 1 juli 2022 verhuizen de Torhoutenaren Serge Segier en zijn vrouw An Sinnaeve samen met de jongste van hun vier zonen naar Spanje. Om er een nieuw leven te starten, weg van de jachtige drukte van de nagelstudio Pura Vida die An in de Oostendestraat runt. En op zoek naar de zon, die de gezondheid van Serge ten goede moet komen. Want de man heeft een vorm van huidkanker én lijdt al jaren aan chronische pijn.

Serge (50) en An (49) wonen bij Ans zaak in de Oostendestraat. Ze hebben vier zonen: Giancarlo (27), Quiandro (25), Valentino (22) en Gento-Sky (13). Plus een kleinkindje Maximilian van zeven maanden, het zoontje van Quiandro. Alleen Valentino en Gento-Sky wonen nog thuis. Eerstgenoemde blijft in Vlaanderen en zal hier dus een eigen stulpje moeten zoeken, laatstgenoemde verkast mee naar Spanje.

An zal ook in Spanje een nagelstudio runnen

“Hier dromen we al jaren van”, zegt Serge. “Sinds we zo’n 15 jaar geleden voor het eerst naar Spanje op reis zijn geweest, ben ik verliefd op dat land: het heerlijke klimaat, de rust, de gemoedelijkheid en het goedkopere leven dan bij ons. Maar zolang Gento-Sky nog jonger was en geen zin had in een verhuizing, hebben we onze droom in de koelkast gestopt. Pas sinds zowat een jaar begon Gento-Sky plots zelf over een bestaan in Spanje te praten en nu ziet hij het helemaal zitten. Hij beseft dat de taal zeker in het begin een barrière zal vormen, maar dat is ook voor ons het geval. We zullen onszelf de tijd moeten gunnen om in te burgeren. En voor Gento-Sky wordt het wennen aan een totaal nieuwe school en uiteraard aan nieuwe vriendschappen.”

We verhuizen voor de zon, de rust en Serges gezondheid

An en Serge hebben een huis gekocht in een zogenoemde urbanisatie in het mooie Orihuela-Costa, een plaatsje aan de Costa Blanca. Een huis met drie slaapkamers en een ondergrondse kelder- en garageruimte van 45 vierkante meter, waar An haar nagelstudio wil voortzetten, nu voor de Spanjaarden. De zaak zal er niet meer Pura Vida heten, maar 1AM Nails, het merk waaronder ze haar eigen ontworpen colorgels heeft gelanceerd. Ze verdeelt die met haar groothandel, die ze parallel met de nagelstudio runt.

Huis gekocht met zicht op de zee

“We zijn momenteel in volle onderhandeling voor het overlaten van mijn nagelstudio in Torhout enerzijds en de groothandel anderzijds”, zegt ze. “Het winkelpand met woning in de Oostendestraat is niet van ons, we huren het. Maar de zaak zelf met een groot assortiment producten en het hele klantenbestand willen we natuurlijk van de hand doen. We hebben al waardevolle kandidaat-overnemers en hopen alles snel rond te krijgen. Al is dat in tijden van corona helaas minder evident dan anders. Toch maken we er ons geen zorgen over. We leven maar één keer en we gaan onze droom achterna.”

Serge en An bij de woning die ze in Spanje gekocht hebben: Casa Imani. Hier zal An haar nagelstudio voortzetten. © JS

Corona heeft het zakencijfer van Pura Vida uiteraard geen deugd gedaan, maar anderzijds heeft het virus An tot nieuwe inzichten gebracht. “Ik kwam tot de vaststelling dat ik vóór de lockdown en tijdelijke winkelsluiting nergens tijd voor had”, zegt ze. “Het was werken, werken en nog eens werken. Met alle stress van dien. Corona deed me daarover piekeren en gaf de doorslag om Serge te volgen in wat hij al langer wou: naar Spanje verhuizen. Toen ook Gento-Sky plots bijdraaide, heb ik niet geaarzeld. Ik zag niets dan voordelen in een vertrek naar het zuiden. Alleen liep ik nog wekenlang te dubben over een concrete datum en heel recent heb ik de knoop samen met Serge doorgehakt: op 1 juli van volgend jaar zijn we weg. Ons huis in Orihuela-Costa is gekocht en de inrichting is klaar. De urbanisatie, ginder de naam voor een residentiële wijk, ligt op een heuvel met zicht op de zee, die zich zo’n 10 kilometer verderop bevindt.”

Vastgezette wervels leiden tot chronische pijn

Een belangrijke reden voor de grote stap die het koppel zet, is de gezondheid van Serge. “Ongeveer zeven jaar geleden werd een klein verdacht vlekje op mijn huid ontdekt en dat bleek een heel uitzonderlijke kanker te zijn”, vertelt hij in alle openheid. “Het vlekje wegsnijden, leek de oplossing te zijn, maar intussen is de kanker wel onder controle, maar nog altijd niet weg. Ik ben een klein jaar geleden geopereerd en moet nu geregeld op controle.”

De jongste van onze vier zonen vertrekt met ons mee

“Daarnaast sukkel ik met een tweede fysiek probleem. Ik lijd aan chronische pijn na het vastzetten van vijf nekwervels. Op sommige momenten is die pijn niet te harden, maar de warmte kan het leed serieus verzachten. En dus voel ik me in Spanje altijd beter. Waar we heen gaan, is het gemiddeld 325 dagen per jaar mooi weer. Het verschil met Vlaanderen is dus groot. Ik kijk er heel erg naar uit om ginder te gaan wonen en hopelijk minder fysieke last te hebben. Orihuela-Costa bevindt zich bijna 2.000 kilometer van Torhout, maar voor mijn behandeling van de kanker zal ik sowieso telkens naar Vlaanderen terugkeren. Ik word opgevolgd aan het universitair ziekenhuis van Leuven en wil op dat vlak geen enkel risico nemen.”

Snakken naar rust in Casa Imani

Volgend jaar zijn Serge en An 30 jaar getrouwd en dus zou je hun verhuizing een bijzonder jubileumcadeau kunnen noemen.

“We hebben ons huis Casa Imani genoemd, naar de tweede naam van Gento-Sky”, aldus An. “Het is er heel gezellig. Ook ik hou intens van de zon, dus wordt het mooie weer een zegen. Ik ben in december 2013 in de Zuidstraat met mijn nagelstudio Pura Vida gestart en er in september 2017 mee naar de huidige locatie in de Oostendestraat verhuisd. Het doet me natuurlijk iets dat ik straks moet achterlaten wat ik in al die jaren heb opgebouwd. Maar ons nieuwe leven in ons huis Casa Imani zal ons de rust geven waar we beiden naar snakken. Uiteraard moet er brood op de plank komen, vandaar de nagelstudio die ik ginds ga runnen. Serge is invalide en kan absoluut geen zwaar werk meer aan. Maar het belangrijkste is dat we een hecht gezin vormen, ook met de zonen die in België blijven. En dat we genoeg hebben om gelukkig te zijn. Het vergaren van grote rijkdom is ons streven niet. Ik zal wél vanuit Spanje mijn producten van 1AM Nails blijven verdelen.”

Goed overwogen en doordachte beslissing

Of Serge en An geregeld naar Torhout zullen terugkeren? “Uiteraard af en toe om onze naaste familie en vrienden te bezoeken”, zeggen ze. “Spanje is het einde van de wereld niet. Serge is nu 50 en ik ben 49, langer wachten mogen we niet meer doen als we deze stap willen zetten. We hebben alles goed overwogen en doordacht, het is zeker geen impulsieve beslissing. We verhuizen voor de zon, de rust en Serges gezondheid. We verlangen enorm.”