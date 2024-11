Amerika wil Vlaamse kust afzoeken naar resten van oorlogsvliegtuigen: “Ze nemen geen vrede met een zeemansgraf voor hun piloten”

De Amerikaanse overheid wil binnenkort de territoriale wateren voor onze West-Vlaamse kust afgaan op zoek naar resten van oorlogsvliegtuigen. Ze willen vooral zoveel mogelijk stoffelijke resten van bemanningsleden repatriëren, want een zeemansgraf is niet voldoende. Dat blijkt uit een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) aan gouverneur Carl Decaluwé.

De Amerikaanse overheid wil zoveel mogelijk stoffelijke resten zoeken van oorlogsvliegtuigen in zee voor onze West-Vlaamse kust. In oorlogstijden werden vele vliegtuigen neergehaald en belandden ze in internationale wateren. In 2018 vond me nog een Amerikaanse bommenwerper B-17 terug in zee.

“De aanwezigheid van zware kabels vormen een struikelblok en risico voor de veiligheid van de duikers”

Het doel is om zoveel mogelijk stoffelijke resten van bemanningen te repatriëren. “Het bergen van het wrak van de vliegtuigen is voor de Amerikanen een bijzaak. Ze nemen geen vrede met een zeemansgraf voor hun piloten en willen hen eren”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). Wanneer en hoe ze dit zullen doen, is nog niet bekend.

Een duiker van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) volgde wel al een opleiding in een gespecialiseerd opleidingscentrum in Hawaï. “De aanwezigheid van de zware kabels in zee vormen wel een struikelblok. Dat bemoeilijkt de veiligheid en maakt het een risicovolle en dure onderneming”, vertelt Himpe.

Drie scheepsvondsten in 2023

Naast vliegtuigwrakken liggen er ook heel wat scheepswrakken op de bodem van de Noordzee. Zo ontving West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé sinds 2014 – wanneer de wet werd ingevoerd om wrakken en cultureel erfgoed in zee te beschermen – al 48 meldingen van vondsten van scheepswrakken of andere restanten. “In 2023 werden er nog drie vondsten gemeld. Het ging om een traditioneel stokanker en de identificatie van duikboten U5 en UC14.” Die scheepswrakken probeert men telkens te identificeren, maar blijven op de bodem van de zee.

“Het is sowieso duidelijk dat de Noordzee nog niet al haar geheimen prijsgaf”

Dat historische stokanker werd in juli 2023 opgevist door de Zeetijger van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Dat schip moest ter plaatse gaan op zee voor Blankenberge toen een Nederlands vissersvaartuig het oude anker van op de zeebodem had opgevist en vast was komen te zitten. “Het houten stokanker met ijzeren schacht en ketting heeft wellicht te maken met het ongeval vlak voor de kust van Blankenberge van een Frans zeilschip Nominoé in november 1889 met 5 bemanningsleden.”

“Stad Blankenberge toont zich nu geïnteresseerd om het stokanker te bewaren op langer termijn en mogelijks tentoonstellen. Maar daar hangt een prijskaartje aan vast. Sowieso is het duidelijk dat de Noordzee nog niet al haar geheimen prijsgaf”, besluit Himpe.