Ambroos, de ezel van Nesten, kreeg een fikse opknapbeurt: “Onze ezel blinkt weer in zijn vel”

Ezel Ambroos, de mascotte van Kuurne, werd in 2005 ontworpen door cartoonist Nesten op vraag van de gemeente. De guitige ezel viel meteen in de smaak van de bevolking. Maar de laatste jaren leek de ezel steeds triester en bleker. Het was dus hoog tijd dat Ambroos een grondige renovatie kreeg.

Sinds 2005 staat Ambroos in weer en wind boven de ingang van de bib. In 2015 werd Ambroos voor de laatste keer geverfd doorNestenzelf.Acht jaar later was het opnieuw hoog tijd voor een nieuwe fikse opknapbeurt.

Burgemeester Francis Benoit: “Leonie Delneste, dochter van kunstenaar Nesten, contacteerde mij. Ze maakte zich zorgen over de status van Ambroos. Gezien het VTI reeds een vroeger werk van Nesten restaureerde in Beveren-Leie, stelden wij de vraag of de school deze nieuwe uitdaging zag zitten. Met veel enthousiasme gingen ze hierop in. De voorbije maanden namen laatstejaarsstudenten van de afdeling schilderen-decoratie van het Guldensporencollege Engineering de ezel Ambroos onder handen. Onze ezel blinkt vandaag in zijn vel als nooit tevoren. “

Kunstenaar Nesten gaf ezel Ambroos zelf reeds in 2015 een nieuw laagje verf. Hij maakte het kunstwerk jaren geleden op vraag van de gemeente. “Ik ben daarvoor naar Aalst getrokken, om samen met een lokale carnavalsvereniging een ezel te maken in polyester”, vertelde Nesten toen.

“De studenten hadden hun handen vol met de mascotte” – leerkracht Anton Naessens

“Het voorbije jaar hadden de studenten hun handen vol met de mascotte van Kuurne”, vertelt leerkracht Anton Naessens. ”Na een grote reinigingsbeurt volgde het schuurwerk. We maakten een kleurenstudie en mengden de kleuren op voorhand. Na een hechtingsprimer kon het schilderwerk beginnen. Zo kwam er laag na laag weer kleur in Ambroos. Vele effecten werden nat-in-nat verkregen zoals Nesten, zijn geestelijke vader zaliger, het deed. We werkten het geheel af met een paar lagen bootvernis zodat hij opnieuw vele jaren boven de ingang van de bib kan staan.”

Onder het goedkeurend oog van de jonge studenten, van de leerkracht en directie van de school, van bibliothecaresse An Parmentier, van diensthoofd patrimonium Sandrine Vancraeynest en van de kinderen van 3A van de centrumschool met juf Ilse, werd Ambroos opnieuw op het dak van de bibliotheek gehesen. (ADM)