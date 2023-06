Alle Kraks van Deerlijk officieel ontvangen in het gemeentehuis: “Iedereen is heel fier op Kraktitel”

Het gemeentebestuur ontving alle Deerlijknaren die tijdens de voorbije jaren tot Krak van de gemeente werden verkozen. Enkel Marianne Tydgat moest forfait geven, omdat ze in het buitenland verbleef.

De Krant van West-Vlaanderen nam vijftien jaar geleden het initiatief om jaarlijks per gemeente een Krak te verkiezen. “Een mooi initiatief omdat op deze manier mensen naar voor komen die zich vrijwillig inzetten voor een organisatie of voor medemensen in de gemeente, of tot ver buiten de gemeentegrenzen zoals onze jongste Krak Juan Herrero,” verduidelijkte burgemeester Claude Croes tijdens de officiële ontvangst in het gemeentehuis.

“Eigenlijk gaat het over 75 genomineerden, maar uiteindelijk om 15 Kraks in de voorbije 15 jaar. Als gemeente Deerlijk houden wij van mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen en vonden wij het ieder jaar opnieuw passend om behalve de officiële provinciale ontvangst ook een gemeentelijke ontvangst te organiseren. Het was Krak Rudy Verhulst die met de suggestie afkwam om na 15 jaar eens een kleine reünie te houden met alle Kraks. Een uitstekend idee waarmee wij onmiddellijk aan de slag zijn gegaan. We zijn blij en tegelijk fier hen hier te mogen verwelkomen. Willem Labeeuw van de kinderboerderij Bokkeslot was in 2008 de eerste Krak van Deerlijk. Daarna volgden Luc Bulckaen, Carline Deseyn, Bieke Vanlaeken, Stefaan Vandenbogaerde, Lucien Vandenbroucke, Carlos Ameye, Bruno Vancompernolle, Yves Verschuere, Marianne Tydgat, Rudy Verhulst, Ludovic Coreelman, Hannes D’heedene, Fabrice Corbanie en Juan Herrero. We nodigden heel bewust ook de partners uit, omdat veel sociaal engagement gepaard gaat met steun vanuit de dichte omgeving.”

Waardering

“Kraks zijn allemaal mensen die fel gewaardeerd worden. Anders word je gewoon geen Krak. Opvallend is ook het feit dat iedereen ook heel fier is op titel van Krak. Een titel die ze blijven dragen. Het is eigenlijk een titel voor het leven. Jammer dat Lucien Vandenbroucke, die recent overleed, er niet kan bij zijn. We appreciëren het enorm dat zijn echtgenote Martine en zijn dochters hier aanwezig zijn om Lucien te eren.”

“Jullie zijn één voor één parels van mensen” – burgemeester Claude Croes

Burgemeester Claude Croes had bijzondere woorden van lof voor Juan Herrero, die in 2022 tot Krak van Deerlijk werd verkozen. “Jouw verdiensten kunnen niet genoeg in de verf gezet worden. Je hebt al ettelijke keren de afstand afgelegd naar Wallonië om er de getroffen mensen van de waterellende te helpen. Een fiere beroepsbrandweerman en ook een heel sterke vrijwilliger uit Sellewie. Deze titel is ten volle verdiend. En dat geldt voor alle Kraks. Jullie zijn één voor één parels van mensen. Nogmaals dankjewel voor jullie sterke inzet voor onze gemeente, voor één of meerdere verenigingen of voor de medemensen. Laat ons met een glaasje klinken op elkaar, op de Kraks doorheen de jaren, want dankzij jullie is onze gemeente Deerlijk fantastisch en heerlijk.”