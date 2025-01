Algemeen Directeur Wim Jonckheere lokaal bestuur De Panne verkozen tot Overheidsmanager van het Jaar

Voor het eerst in de 18-jarige geschiedenis van de prijs voor Overheidsmanager van het Jaar reikte de jury deze titel uit aan twee topkandidaten op de shortlist. Daarom werd de editie van 2024 een unicum. Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse regering, reikte de prijs uit aan twee laureaten: Willem Van de Voorde, Posthoofd van de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie en Wim Jonckheere, Algemeen Directeur De Panne.

De twee laureaten volgen hiermee Mark Andries op, Administrateur-generaal van VLAIO en laureaat in 2023. Sinds 1997 organiseert de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) de verkiezing ‘Overheidsmanager van het Jaar’. Na een publieke oproep beoordeelt een jury de verschillende kandidaten op basis van een tiental criteria: bruggen bouwen, netwerken, politieke sensitiviteit, strategisch denken, beheer van managementinstrumenten, veranderingsmanagement, inspireren, public sector motivation, ethisch bewustzijn en tot slot crisisbeheer. De academici van de VVBB stellen een shortlist samen waarna de voltallige Raad van Bestuur unaniem de laureaat of uitzonderlijk zoals dit jaar twee laureaten verkiest.

Dit jaar werd de jury dus geconfronteerd met twee uitstekende kandidaturen, die bovendien nog eens in moeilijk vergelijkbare milieus opereren: van de internationale diplomatiek naar de lokale administratie.

Wim Jonckheere werd als algemeen directeur benoemd in volle coronaperiode (mei 2020). Diezelfde periode vond ook een belangrijke lokale politieke crisis plaats. Het was zijn kennismaking met de publieke sector na een lange carrière in de banksector. De jury was onder de indruk van de enorme professionalisering en verandering die aantoonbaar is binnen de werking van de gemeentelijke administratie van De Panne. Naast de reorganisatie van de diensten naar een strakkere structuur had Wim Jonckheere voldoende aandacht voor het hart van een veranderingsproces in de lokale politiek, namelijk de politiek-ambtelijke verhoudingen. De dialoog tussen politici en ambtenaren in De Panne zit in een systeem ingebed dat steunt op veel en open communicatie en veel interactie, wat recent ook erkend werd in een Vlaams auditrapport. “Met de heer Jonckheere bekronen we iemand die verschil maakt – hij zocht een nieuwe functie met impact en daarin is hij geslaagd”, besluiten de organisatoren.

Waardering

Wim Joncheere reageert: “Ik draag deze prijs op aan alle leidinggevenden die elke dag verantwoordelijkheid nemen, voor zowel de mensen waarmee ze werken als de resultaten die ze behalen. Leidinggeven moet opnieuw gewaardeerd worden. Het gaat om het terugkeren naar de essentie: duidelijke doelen stellen, medewerkers ondersteunen zodat ze hun werk goed kunnen doen, hen waarderen en ruimte geven binnen duidelijke kaders en vooral samenwerken stimuleren en doorzetten. Werk moet zeker zingeving bieden maar het mag best wat moeite kosten, want dat kan juist voldoening geven.”

Willem Van de Voorde kreeg in 2020 als posthoofd bij de permanente vertegenwoordiging van België bij de EU de leiding over de federale en regionale diplomaten en ambtenaren werkzaam bij de permanente vertegenwoordiging. In normale tijden zijn dat een 150-tal personen, maar naar aanleiding van het Europees Voorzitterschap van de Europese Raad was het aantal personen van 150 aangegroeid tot 250. Na het voorzitterschap nam hij een nieuwe functie op als speciaal gezant voor klimaat en milieu bij de FOD Buitenlandse Zaken. De jury stond uiteraard stil bij het Belgische Voorzitterschap tijdens de eerste helft van 2024. Niet alleen in eigen land stonden verkiezingen op het programma, maar ook de Europese stembusgang was gepland. Hierdoor werd de tijd om zaken gerealiseerd te krijgen sterk beperkt, maar de jury merkte op dat er toch een 70-tal belangrijke dossiers tot een goed einde werden gebracht. In zijn rol als posthoofd combineerde Willem Van de Voorde goed management met een uitstekende kennis van de Europese instellingen Tot slot zijn de jury ook zijn leiderschapskwaliteiten niet ontgaan: hij inspireert, biedt innoverende ideeën, luistert, moedigt aan en geeft veel ruimte aan zijn medewerkers.

Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken besluit: “Willem en Wim tonen hoe je zowel op het internationale als lokale niveau het verschil kan maken binnen de overheid. Deze erkenning als ‘Overheidsmanager van het jaar’ is een welverdiende waardering voor hun inzet en toont nogmaals dat je door te werken bij de overheid een grote impact kan hebben op het terrein. Hun leiderschap is inspirerend.”