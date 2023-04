Alf zoekt warme thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende. Zij zoeken een thuis voor Alf (6), een knappe kruising die heel loyaal is voor wie zijn vertrouwen weet te winnen.

“Alf kwam bij ons terecht nadat hij in beslag genomen werd. Zijn vorige baasjes hadden hem helemaal verwaarloosd”, vertelt Lisa Ghesquière, medewerker van het dierenasiel. “Alf werd al eens eerder geadopteerd maar toen werd hij helaas teruggebracht omdat hij gehapt had naar bezoekers.”

Met geduld, tijd en kennis over hondengedrag kan je volgens Lisa nochtans het vertrouwen van Alf zeker winnen. “Met één persoon kan hij een heel goede band opbouwen. Maar mensen die hij niet kent, blijven moeilijk. Zeker als die hem willen aaien.”

Spelen en uitleven

Spelen met een bal en zich buiten uitleven in het gras doet Alf het allerliefst. Hij is bovendien heel makkelijk te motiveren en luistert goed.

“Voor Alf zijn we op zoek naar de juiste persoon met een huis en een tuin waar Alf zijn eigen ding mag doen. Een huis waar weinig bezoek over de vloer komt is ideaal voor hem. Zo kan Alf rustig uitgroeien tot de superhond die hij is”, besluit Lisa. Alf wordt niet geplaatst bij kinderen.