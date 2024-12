Alexander Declercq ontvangt Prijs Van Wonterghem-De De Brabandere 2024

De 24ste Prijs Van Wonterghem-De Brabandere gaat naar Alexander Declercq. Alexander (48) is getrouwd met Heidi Vandermeersch en vader van vier kinderen. Hij is directeur bibliotheek en archief bij Stad Ieper en werkte als cultuurbeleidscoördinator bij Stad Ieper.

“Al meer dan 20 jaar engageert Alexander Declercq zich in het culturele leven van Ieper. Naast zijn job als directeur van de stedelijke bibliotheek en stadsarchief is hij ook in zijn vrije tijd niet weg te denken uit de stad”, aldus Jan Despiegelaere, coördinator Streekfonds West-Vlaanderen. “Hij ontwikkelde onder meer een passie voor het koorleven met Ypriana en het jeugdkoor van Sint-Maarten, maar is daarnaast ook onder meer stichtend voorzitter van de vzw Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal, voorzitter van de Orde van den Prince en lid van het schoolbestuur van de scholengemeenschap Colleges Dekenij Ieper. Voor al dat engagement ontvangt Alexander nu de Prijs Van Wonterghem-De Brabandere 2024.”

“Het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, bekroont elk jaar een verdienstelijk persoon of groep mensen uit de Ieperse regio met zijn prijs van 25.000 euro. Daarmee wordt hun filantropisch engagement voor mensen in kansarmoede, cultuur en erfgoed, voor mensen met een beperking of voor het samenleven in buurt of wijk erkend. De helft van het bedrag gaat naar de persoon zelf, de andere 12.500 euro mag de laureaat schenken aan een goed doel dat zijn voorkeur wegdraagt. Dit jaar gaat de Prijs naar Alexander Declercq, bezige cultuurbij. Het vrijwillig engagement van Alexander kent geen grenzen. Hij is zingend lid van een aantal koorgezelschappen zoals Polyfonie en Het Iepers Kamerkoor, maar nam in heel veel verenigingen ook al snel een bestuursmandaat op. Zo is hij momenteel onder meer secretaris van de raad van bestuur van vzw Ypriana, stichtend voorzitter van de vzw Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal, voorzitter van de Kerkfabriek Sint-Maarten Sint-Niklaas en voorzitter van de Orde van den Prince. Het mag duidelijk zijn dat Alexander liever niet langs de zijlijn blijft staan, maar voluit zijn verantwoordelijkheid opneemt. De manier waarop Alexander zijn engagement invult, is volgens de jury een voorbeeld voor vele anderen.”

“Met de vele bestuursmandaten die Alexander opneemt binnen diverse Ieperse verenigingen, is hij een verbindende factor in het culturele leven van de stad. Hij staat als bestuurder altijd paraat voor de vele leden van die gezelschappen zodat zij in alle professionaliteit hun vrije tijd kunnen besteden. Meestal gaat het om mandaten die belangeloos en in alle anonimiteit achter de schermen ingevuld worden, ver weg van de schijnwerpers. Het zijn zo’n figuren die ook wel eens mogen belicht worden”, aldus ere-notaris Luc Ghesquiere, voorzitter van het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere.